Annuncio e nuovo cambio Ferrari: nuova rivoluzione piloti

La Ferrari si appresta ad avere un altro cambiamento per quanto riguarda i suoi piloti: la notizia ha lasciato tutti a bocca aperta

Una rivoluzione continua che vede il solo Leclerc tranquillo nella propria posizione. Il monegasco potrebbe ritrovarsi con un compagno diverso da quello che tutti pensano. La decisione però non verrà presa da Frederic Vasseur.

La Ferrari è convinta di poter dare maggiore fastidio alla Red Bull durante il week end in Australia. Dopo le prime due gare è apparso chiaro come la scuderia di Maranello sia la seconda forza del lotto, staccata però abbondantemente dai rivali. Un piccolo margine su Mercedes e McLaren è comunque un ottimo punto di partenza da cui prendere spunto per progredire e migliorare con il passare dei Gran Premi. A Melbourne di solito le Rosse sono sempre andate forte e il ricordo della magnifica vittoria di Leclerc nel 2022 è ancora fresco.

In Qualifica ci si aspetta di essere molto vicini a Verstappen, magari centrando la terza prima fila consecutiva con Leclerc o magari strappando per la prima volta la pole al tre volte iridato. Questa volta si dovrebbe tornare anche al sabato a schierare un attacco a due punte, visto che Carlos Sainz sembra pronto per essere della bagarre, dopo aver subito un’operazione di appendicite proprio a Gedda.

Ferrari, Sainz presente a Melbourne: la sua condizione non è ottimale ma è pronto per correre

Il decorso post operatorio è andato nel migliore dei modi, tanto che Sainz era presente ai box ad assistere al Gran Premio dell’Arabia Saudita. Sono passati altri una decina di giorni da quel momento e il recupero procede nel migliore dei modi anche se i tempi rischiano di essere molto ristretti.

Parlando in conferenza stampa a Melbourne il #55 lo ha fatto presente: “Non avete idea di quali acrobazie logistiche ho dovuto fare per essere presente qui in Australia”. Poi sulle condizioni aggiunge: “Dopo aver trascorso questi giorni a letto non posso essere al massimo delle mie possibilità e non ho potuto nemmeno allenarmi o provare al simulatore”.

Sainz è comunque convinto di poter essere pronto a scendere in pista per tutto il week end, nonostante Bearman sia già pronto in caso di intoppi. L’obiettivo è quello di completare al meglio questa tre giorni prima di un ulteriore stop che possa permettere allo spagnolo di riavvicinarsi al 100% della condizione.