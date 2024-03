Italia, Donnarumma e Retegui le uniche note liete

L‘Italia vince ma non brilla contro il Venezuela. Gli azzurri superato 1-2 la Vinotinto grazie a Retegui, doppietta e al rigore parato da Donnarumma. Bocciata la difesa a 3.

Italia, successo faticoso

Vince 1-2 di misura l’Italia contro il Venezuela nella prima delle due amichevoli in terra Americana. Un prestazione non brillante quella dei ragazzi di Spalletti che si conclude comunque con un successo griffato Retegui. Partenza shock con Donnarumma obbligato subito a neutralizzare il rigore di Rondon, causato da Buongiorno. Lo stesso difensore è risultato probabilmente il peggiore in campo, autore anche di un clamoroso buco difensivo che all’ora di gioco ha mandato in porta il subentrato Cadiz. Ampiamente negativa anche la prestazione di Jack Bonaventura. Il centrocampista della Fiorentina non ha brillato come al solito in fase offensiva e si è reso protagonista dell’assist involontario che ha permesso a Machis di pareggiare la gara al 43′. Positiva invece la prova di Donnarumma decisivo non solo sul rigore ma anche in un altro paio di occasioni e di Retegui con il centravanti del Genoa bravo a trovare due reti da centravanti vero per il successo azzurro.

Ora c’è l’Ecuador, dubbio modulo

Dopo il successo a fatica contro il Venezuela, l’Italia affronterà ora domenica 24 marzo a New York l’Ecuador nella seconda amichevole della Tournée americana. Il grande dubbio è sul modulo che adatterà Luciano Spalletti, le opzioni sono due. Bisognerà capire se il CT continuerà con l’esperimento mal riuscito della difesa a 3 o se tornerà come nei minuti finali contro il Venezuela alla difesa a 4. Con anche lo stesso CT che dopo la vittoria per 1-2 ha ammesso come la difesa a 4 dia maggiori certezze alla squadra.