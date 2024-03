Roma, Abraham l’arma in più per De Rossi

Lukaku e Dybala spesso ko. Azmoun out un mese. Baldanzi rientrato dalla Nazionale non al meglio. In casa Roma la situazione non è quindi la migliore nel reparto offensivo. Tammy Abraham potrebbe quindi diventare una cartuccia importante per De Rossi.

Roma, la situazione del reparto offensivo

In casa Roma la situazione del reparto offensivo è in continua emergenza. Prima Lukaku e Dybala che stanno pian piano recuperando. Ora Azmoun ko in Nazionale per quale si prospetta un mese di stop e Baldanzi rientrato dall’Under 21 per un problema all’adduttore sinistro. De Rossi al rientro dalla sosta dovrà quindi fronteggiare una sorta di emergenza attacco con Lukaku e Dybala che non potranno essere al top della condizione ma andranno comunque gestiti al netto delle assenze in vista dei tanti impegni ad Aprile con la doppia sfida contro il Milan che sarà protagonista. Fondamentale potrebbe quindi essere il recupero di Tammy Abraham.

Abraham is back

Tornato tra i convocati nella sfida contro il Sassuolo a quasi un anno dall’infortunio al legamento crociato patito all’ultima giornata della scorsa stagione nella vittoria 2-1 interna contro lo Spezia, Abraham potrà essere ora una cartuccia importante per Daniele De Rossi. 36 gol in 107 presenze in maglia giallorossa, 27 in 53 nella prima stagione, Abraham può rappresentare un plus importante in questo finale di stagione con l’attaccante inglese disponibile sia in Serie A che in Europa League che potrà dare quindi il suo contributo in entrambe le competizioni. Un Abraham che si giocherà anche una fetta di futuro con Lukaku che verrà difficilmente riscattato. Il contratto dell’inglese scade a giugno 2026 e in caso di finale di stagione ad alto livello potrebbe convincere la Roma a scommettere nuovamente su di lui.