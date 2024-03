Schumacher da favola: i tifosi sono felicissimi

Michael Schumacher resta al centro dei pensieri per gli appassionati dei motori, c’è un ricordo in più che fa sorridere i tifosi

L’ex pilota tedesco è stato a lungo protagonista con la Ferrari, le sue gesta non si dimenticano così facilmente. I tifosi sono sempre più commossi, una serie di ricorrenze è davvero speciale.

L’impatto avuto da Michael Schumacher in Formula 1 rimarrà per sempre nella storia dei motori. Il tedesco della Ferrari ha attraversato un’epoca lasciando il segno concreto, cinque dei suoi sette titoli sono arrivati con la Rossa di Maranello.

Una figura come quella del fuoriclasse di Kerpen non si dimentica così facilmente, gli sportivi sperano sempre di ricevere qualche buona notizia in più. Lo stato di privacy sulle condizioni di salute dell’ex pilota resta alto, i tifosi in queste ultime ore stanno ripescando pagine dal passato sicuramente importanti da ricordare.

Schumacher e l’Australia, i ricordi danno felicità

La gara del prossimo weekend porterà la Formula 1 in Australia, la pista di Melbourne è stata sempre particolare per il campione tedesco. Intanto, in questo circuito conquistò il titolo mondiale nel 1994 con la Benetton, dopo un acceso confronto con Damon Hill. Con il passaggio in Ferrari, invece, il circuito australiano diede gioie e dolori con la Rossa, che guidò al suo esordio proprio a Melbourne.

L’impatto con la sua prima volta ufficiale in Ferrari non fu positivo, nel primo Gp del 1996 in Australia fu costretto al ritiro. La svolta però arrivo nel triennio dal 2000 al 2002 quando vinse la gara di esordio proprio in terra oceanica, a fare da apripista ai suoi titoli mondiali.

Conquistò la prima posizione anche nel 2004 ed è tuttora il pilota che ha vinto più gare su questo circuito, alla luce di un primato di quattro successi personali conquistati che nessuno nel frattempo è riuscito ad avvicinare.

Schumacher in Australia ha raggiunto solamente in un’occasione il secondo posto, nel 1997, arrivando dietro alla McLaren di Coulthard. L’ex pilota tedesco ha avuto in Oceania anche qualche ritiro di troppo: oltre a quello registrato nel 1996, si ritirò nel 1998, 2005 e 2006, mentre con la Mercedes non arrivò mai a fine gara.

La pista australiana riporta comunque a delle pagine importanti nella storia della Ferrari, negli anni Duemila la prima gara della stagione era spesso quella che portava il maggior ottimismo nella Rossa, l’affermazione in pista era vista come un segnale positivo per proseguire al meglio. La Ferrari, per altro, è seconda nei successi conquistati in Australia, a quota dieci contro gli undici della Mercedes.