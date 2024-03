Inter, Calhanoglu e il futuro in nerazzurro: il turco fissa gli obiettivi

Il futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato importanti dichiarazioni che tranquillizzano i tifosi nerazzurri con il turco concentrato a questo rush finale di stagione che, salvo sorprese porterà il Tricolore nuovamente a Milano: “Scudetto? Manca poco ma mancano altre partite importanti, ci penseremo a tempo debito. Sono calmo, come tutta la squadra e pensiamo solo a noi stessi”.

Eliminazione dalla Champions League ai rigori? “Ci abbiamo provato ma il calcio va così, ritenteremo la prossima stagione e ora pensiamo al campionato. Resto all’Inter? Certo”. Chiosa finale, ai microfoni di SportMediaset, sulla Turchia di Vincenzo Montella: “Per noi è stato importante, è entrato bene nello spogliatoio e sa come gestire la squadra. C’è un bel clima con lui, siamo contenti. Yildiz? Sta crescendo, come altri 2-3 elementi giovani che abbiamo in squadra”.