Milan, anche Kjaer ko in Danimarca-Svizzera

”Se Atene piange, Sparta non ride”: dopo l’uscita di Sommer per infortunio al 37º, anche il Milan guarda con apprensione agli esiti della sfida tra Svizzera e Danimarca con l’uscita di Simon Kjaer. Il difensore danese ha lasciato il campo per un problema fisico al minuto 65. Il difensore centrale, protagonista degli ultimi mesi dei rossoneri, si ferma dopo tante gare di fila anche se non è ancora chiaro il tipo di infortunio che ha costretto al cambio Kjaer.

Nelle prossime ore gli accertamenti medici diranno con sicurezza qual è il problema accusato da Simon Kjaer, chiarendo che cosa tipo di assenza dovrà affrontare il Milan. Serata, dunque, tutt’altro che fortunata per le formazioni milanesi. Un ko per ognuna delle squadre: Sommer out per l’Inter nella Svizzera; Kjaer ko per il Milan nella Danimarca. Oltre al pareggio nel numero di infortunati di giocatori “italiani”, è arrivato anche il pari nel risultato dell’amichevole tra svizzeri e danesi.