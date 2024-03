Ecuador-Italia, le formazioni: Barella capitano

Non sorprende Spalletti e conferma l’undici della vigilia per la sfida contro l’Ecuador. Raspadori sarà il centravanti. Esordio per Vicario e Raoul Bellanova. Il capitano degli azzurri sarà Nicolò Barella. Il match si disputerà alle ore 21.00 alla Red Bull Arena di Harrison negli Usa.

Ecuador-Italia, le formazioni ufficiali

Ecuador (3-4-3): Burrai; Torres, Hincapie, Pacho; Preciado, M.Caicedo, Franco, Estupinan; Plata, Minda, Sarmiento. CT: Felix Sanchez Bas.

Italia (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini, Raspadori. CT: Luciano Spalletti.