Dani Alves è uscito dalla prigione Brians 2. Come riportato da La Vanguardia, è stata pagata la cauzione da 1 milione di euro come deciso lo scorso martedì dal Tribunale di Barcellona: ad accompagnarlo l’avvocato Ines Guardiola. Condannato a 4 anni e sei mesi di carcere in primo grado per aver violentato una donna nella discoteca Sutton di Barcellona, l’ex terzino potrà assistere lontano da fuori le sbarre alla conclusione del processo in attesa della sentenza definitiva