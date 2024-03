Dopo Thiago Motta, Anche Enrico Chiesa, ex grande bomber di Serie A e padre di Federico attuale calciatore della Juventus, è stato ospite al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. L’ex attaccante di Fiorentina, Lazio e Parma ha ricevuto un premio alla carriera. All’ex bomber, dagli studi di Sportitalia, Michele Criscitiello ha chiesto della crescita del figlio Federico: “Io credo che per diventare giocatore, puoi avere tutte le qualità tecniche, ma soprattutto il comportamento dentro e fuori dal calcio. Credo che Federico lo stia mostrando. Ci vuole un equilibrio nel comportamento e questo equilibrio te lo dà l’ambiente attorno a te, le persone che ti stanno vicino”.

Enrico Chiesa sul campionato: “L’Inter ha dimostrato di essere la più forte”

Inevitabile anche la domanda sul ruolo di Federico, spesso utilizzato da Allegri nella Juventus come seconda punta. Enrico però glissa sulla situazione del figlio in bianconero: “Il suo ruolo? Lo sai meglio di me. Non faccio l’allenatore. Sono un osservatore. Per rispetto dei ruoli, non entrerò nel merito. Credo che lui abbia una grande forza fisica, mi assomigli. E credo che questa sua forza sia venuta fuori nelle partite internazionali, come quando ha vinto l’Europeo”.

Infine, a Enrico Chiesa è stato chiesto anche un parere sull’esito del campionato che sembra ormai scontato premierà l’Inter: ”I valori alla fine del campionato saranno questi. Credo che l’Inter abbia dimostrato di essere prima con merito. Le altre hanno cercato di rimanere agganciate, ma alla fine l’Inter vincerà perché ha fatto le cose sempre al meglio”.