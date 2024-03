ESCLUSIVA SI Zirkzee, l’ex tecnico: “Juve o Milan? In rossonero brillerebbe, ma meglio Liverpool o Barça”

Joshua Zirkzee è destinato a diventare uno degli oggetti di mercato più ambiti della prossima finestra estiva dei trasferimenti. La sua stagione da assoluto trascinatore al Bologna ha attirato le attenzioni dei maggiori club non solo italiani, ma anche stranieri. Ma quale sarà quello che si aggiudicherà le sue giocate la prossima stagione? E quale gli converrebbe scegliere per continuare a sfondare a livello internazionale.

In esclusiva per SPORTITALIA è intervenuto per parlare di lui Ferry Verbeek, l’allenatore che per primo lo ha visto correre sui campi da calcio ai tempi del V. V. Hekelingen in Olanda.

E’ sorpreso dalla stagione di Zirkzee?

“No, davvero non sono sorpreso affatto. Si vede che è nel club giusto dove maturare, si vede che si diverte molto, che è motivato ed è cresciuto un po’ nella mentalità e nei rapporti rispetto a 3-4 anni fa”.

Juve o Milan, dove pensa possa vedersi il miglior Zirkzee in futuro?

“Penso che avrebbe sicuramente un futuro brillante al Milan. Al Liverpool o al Barcellona però si troverebbe meglio nel suo elemento, con molta pressione in avanti e molto possesso palla”.

Dove deve ancora migliorare?

“Direi che forse che il suo sinistro avrebbe bisogno di qualche ritocco. In questo modo il suo controllo della palla migliorerebbe ancora di più e potrebbe controllarla con due piedi morbidi”.

Che consigli gli dava quando lo allenava e quali gli darebbe oggi?

“Soprattutto gli direi oggi come allora: “Goditi quello che fai!”. Era impegnato anima e corpo con il calcio, ma lo ha sempre fatto durante gli anni con noi (al v.v.Hekelingen). Quando era con noi gli dicevo poi di non farsi troppi complimenti, di lasciarli eventualmente fare all’allenatore, di essere desideroso di imparare e di continuare a concentrarsi sul calcio invece che sulla TV (aveva 7 anni) o sulla PlayStation (ride, n.d.r.)”.