Cristiano Giuntoli ha iniziato a programmare il prossimo calciomercato della Juventus. Il dirigente bianconero ha già in mente un piano soprattutto per quanto concerne i prolungamenti di contratto in cui non ha intenzione di ripetere gli errori dei suoi predecessori, vedasi il caso Alex Sandro, considerando anche che a differenza del passato, la Vecchia Signora non può concedersi più spese folli.

Il focus è concentrato sui big della rosa a disposizione di Max Allegri: da Szczesny a Chiesa passando per Rabiot e Vlahovic. Per restare dovranno andare incontro alle esigenze del club e alla nuova politica societaria intenzionata ad abbassare il monte ingaggi.

Sarà sicuramente importante l’attaccamento alla maglia dei calciatori della Juventus. Il polacco e il numero 7 hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2025 con due stipendi importanti (6.5 il portiere, 5 l’esterno), mentre Rabiot va in scadenza a giugno 2024 (stipendio da 7 milioni) e in estate tutti e tre dovranno decidere cosa fare, se accettare o meno le richieste societarie, grazie all’inserimento di numerosi bonus.

Tra gli obiettivi del calciomercato della Juventus, ci sono i rinnovi di Iling-Junior, Kenan Yildiz, Weston McKennie e Andrea Cambiaso nel mirino di alcune big europee, e con la Vecchia Signora pronta a rispedire al mittente gli assalti esteri in modo particolare per il talento turco. Senza dimenticare Moise Kean, a gennaio vicinissimo al trasferimento all’Atletico Madrid. Prossimi al rinnovo il portiere Carlo Pinsoglio e il difensore Daniele Rugani, con Alex Sandro che saluterà i bianconeri a parametro zero.