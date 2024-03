Inter, al rientro emergenza in difesa solo a metà

Al rientro sarà solo una lieve emergenza in difesa per l’Inter. È una rosa incerottata quella che si ritroverà nei prossimi giorni ad Appiano Gentile. Le assenze si sono gonfiate all’alba e durante la pausa per le nazionali, con Inzaghi con qualche grattacapo in meno in vista dell’Empoli lunedì sera e di un calendario che nasconde ancora diverse insidie da qui alla fine.

In principio fu la vicenda Acerbi, definita paradossalmente con enorme ritardo. Tanta apprensione, poi un grande sospiro di sollievo per l’Inter dopo l’uscita della sentenza. Neanche il tempo di qualche sgambata nel ritiro olandese e si è fermato Stefan De Vrij, costretto al forfait prima ancora di poter scendere in campo con la nazionale di Koeman. Gli esami strumentali hanno rilevato un risentimento muscolare alla coscia destra, con qualche aggiornamento atteso per l’inizio della prossima settimana per capire l’entità del problema agli adduttori. Tradotto, salterà almeno l’Empoli, ma il rischio è che si tratti di quasi un paio di settimane di stop.

Infine, Yann Sommer. Uscito dopo 37 minuti nell’amichevole contro la Danimarca. Il ct svizzero Yakin si era detto subito preoccupato. “Spero non sia nulla di grave” si era augurato nel post partita, facendo sospirare Inzaghi e tutto il popolo nerazzurro. Alle sue parole ha fatto seguito il comunicato della federazione sull’addio al ritiro del portiere, i cui esami strumentali hanno evidenziato una distorsione alla caviglia destra che andrà valutata nei prossimi giorni. Contro l’Empoli, perciò, con il rientro di Acerbi sarà emergenza in casa Inter solo in parte.