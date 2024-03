Matteo Arnaldi, gioia immensa: tra pochi giorni sarà ufficiale

Colpo di scena Arnaldi, il tennista di Sanremo c’è riuscito: l’ufficialità arriverà tra pochi giorni, tifosi euforici

Missione compiuta per Matteo Arnaldi. A Miami il tennista azzurro si è tolto una soddisfazione enorme. Sarà ufficiale solo tra qualche giorno, ma per i suoi tifosi è già il momento di esultare. Anche se la strada è ancora lunga, il classe 2001 originario di Sanremo sta crescendo mese dopo mese, dimostrando di avere le qualità per competere contro tutto e tutti, anche ad altissimi livelli, come aveva d’altronde già fatto comprendere durante la storica finale di Davis dello scorso novembre.

Il tennis azzurro può vivere quindi anche al di là di Sinner. Se Jannik sta ormai volando nelle altissime sfere del movimento mondiale, con il suo exploit ha trascinato con sé, come la più classica delle locomotive, tanti altri talenti italiani, più o meno giovani, pronti ad aggredire nei prossimi mesi e nei prossimi anni le posizioni più nobili della classifica e i tornei più importanti.

Tra questi anche il sanremese Arnaldi, che in questo Masters 1000 di Miami sta dimostrando di avere le carte in regola per poter battere chiunque. Dopo aver sconfitto, partendo da sfavorito, l’uzbeko Bublik, si è infatti imposto anche nel match di sedicesimi di finale contro un avversario insidioso come il canadese Shapovalov, con un perentorio 6-3 7-6, raggiungendo in questo modo un risultato per lui storico.

Continua la scalata di Arnaldi: tifosi in festa, l’azzurro ce l’ha fatta

Già con il successo su Bublik, Arnaldi era riuscito a ritoccare il suo best ranking. Prima di Miami, l’azzurro non si era mai portato oltre la 38esima posizione. Superando l’uzbeko, aveva virtualmente conquistato la posizione numero 37. Un risultato già prestigioso, ritoccato però verso l’alto grazie al trionfo contro Shapovalov.

Battere il canadese è infatti servito al tennista sanremese per portarsi ufficiosamente alla posizione numero 35 del ranking, e per regalarsi un’ulteriore opportunità per migliorare un ranking che mai come in questo momento sta cominciando a sorridergli, con tutto ciò che questo potrebbe comportare sulla sua futura carriera.

In linea completamente teorica, in palio in questo Masters 1000 per l’azzurro ci sarebbe addirittura un ingresso in top 20. Per ottenerlo dovrebbe però arrivare alla vittoria. Francamente, sarebbe chiedergli troppo. Molto più alla portata potrebbe invece essere avvicinarsi alla top 30.

Qualora dovesse riuscire a conquistare i quarti di finale, superando nel prossimo turno il ceco Machac, numero 60 della classifica ATP, Matteo raggiungerebbe infatti la posizione numero 32. E a quel punto potrebbe giocarsi il clamoroso ingresso in top 30, in particolare alla posizione numero 26, in un derby italiano con Jannik Sinner, suo potenziale avversario in caso di quarti di finale.

Per ora si tratta solo di ipotesi, ma una cosa è certa: Arnaldi sta maturando, e con lui le speranze del tennis italiano di poter vivere un’epoca d’oro grazie al talento immenso non solo di Sinner, ma anche di Musetti, Arnaldi e degli altri potenziali campioni già presenti ai vertici del circuito ATP.