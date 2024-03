Playoff Euro2024: last call per la Germania per tre nazionali

Si deciderà stasera l’esito dei playoff di Euro2024. Tre partite che decreteranno l’accesso alla fase finale della competizione che si svolgerà dal 14 giugno in Germania, per altrettante nazionali che hanno la possibilità di raggiungere l’obiettivo.

Alle ore 18 si giocherà Georgia-Grecia. I ragazzi di Sagnol hanno avuto la meglio sul Lussemburgo, grazie ad una doppietta di Zivzivadze. Dall’altra parte, gli ellenici hanno stravinto contro il Kazakistan (5-0) e sono pronti a ripetersi a Tbilisi. La gara potrebbe essere molto equilibrata, soprattutto nella prima frazione di gioco. Ecco, allora, che risulta allettante la quota del segno “X” all’intervallo: parliamo di 1,92 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,87 e su WilliamHill 1,90. Da segnalare anche il risultato esatto 1-0 in favore della Grecia: la quota è di 6,11 su Planetwin365; su WilliamHill 5,50 e su Betclic 6.

Di difficile lettura ma sicuramente da attenzionare la finale tra Galles e Polonia. Al Cardiff City Stadium andrà in scena una partita che potrebbe essere molto tiratae e che, pertanto, offre quote molto equilibrate: la vittoria della Polonia vale 2,95 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 2,90 e su Betclic 2,93.

Al netto di ciò, va assolutamente presa in considerazione anche l’“Under 2,5”, proposto ad una quota di 1,50 su Planetwin365, WilliamHill e Unibet. Ricordiamo che entrambe hanno superato il turno precedente con un risultato molto netto (4-1 contro la Finlandia per il Galles; 5-1 sull’Estonia per la Polonia).

L’altra finale vede l’Ucraina affrontare l’Islanda. La squadra di Rebrov è giunta all’epilogo dopo una rocambolesca vittoria in rimonta sulla Bosnia-Erzegovina. Nettissimo, invece, il successo degli islandesi, reduci dal 4-1 all’Israele: era forse difficile immaginare un’affermazione così decisa dei ragazzi di Hareide. Chissà che l’Islanda non possa sorprendere ancora ed evitare quantomeno la sconfitta nei 90’: su Planetwin365 è allettante la quota del segno X, a 4; su Betclic 4,10 e su WilliamHill 3,90.

Interessante anche la quota del “Goal”, su Planetwin365 e Betclic a 2,08, su WilliamHill 2,05. Ipotizzare che le due selezioni vadano a segno nel tempo regolamentare non è così assurdo, visto il momento di forma di entrambe.