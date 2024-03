Adesso è tutto svelato: il privato di Sinner è di pubblico dominio

Dai social arrivano delle rivelazioni sul privato di Jannik Sinner: la risposta della fidanzata lascia di stucco i fans

Alla fine, sebbene lo avesse espressamente chiesto, stabilendo una sorta di patto con la diretta interessata, anche lui si è dovuto piegare alla logica dei social. Restandone comunque, per mantenere alto il livello di coerenza, spettatore. Non diretto protagonista di parole sull’argomento.

Stiamo parlando di Jannik Sinner e della sua vita privata, e nello specifico della sua chiacchierata relazione con Maria Braccini, la 23enne influencer che mezza Italia stuzzica con domande e curiosità che gravitano attorno alla figura del tennista altoatesino. Sia nel suo ruolo di fidanzato sia in quello di idolo assoluto degli appassionati di tennis.

La nativa di Nuova Delhi, che può vantare ben 331mila followers su Instagram e che non ha certo, col mondo dei social media, il rapporto conflittuale che invece ha il suo amato, stavolta ha risposto ad una fan.

Una tale Viviana, una di quelle che si sarebbe spesa nel difendere la coppia sui social, avrebbe rimproverato all’influencer di non aver ringraziato abbastanza chi, come lei, si prodiga nel proteggere i due dai persistenti attacchi degli haters. La risposta della fidanzata del tennista ha lasciato tutti di sasso.

Maria Braccini rompe il silenzio: “Ecco cosa evito”

La follower della bella influencer aveva incalzato così su Instagram: “Maria, ma tu rispondi solo a chi ti dice ‘bella’? …No perché sarebbe gentile se spendessi un emoticon o una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza. Ricordati che starò dalla vostra parte sempre ma è troppo facile e anche un po’ frivolo rispondere a chi si sofferma solo sulla tua bellezza e bypassare chi litiga per difendere te e Jannik”.

Come anticipato, stavolta Maria ha voluto chiarire la sua posizione. Spiegando nel dettaglio il perché di alcune scelte. “Viviana, perdonami se hai pensato questo, ma cerco semplicemente di stare lontana dai battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte: preferisco starne lontana. Secondo perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese. Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete. E penso di averlo dimostrato più volte. Perciò… sì certo, grazie di cuore“, ha concluso la fidanzata del numero tre del tennis mondiale.