È ufficiale, che sorpresa per Hamilton: salta il prossimo Gran Premio

Non sono buone notizie per il sette volte campione del mondo Mercedes: ha deciso, salterà il prossimo Gp di Suzuka

Non è un momento positivo né per Lewis Hamilton né per la Mercedes in generale, che nei giri finali dell’ultimo gran premio di Melbourne ha subito la mazzata con l’incidente di George Russell: sia lui che il compagno sette volte iridato hanno dovuto dire addio alla possibilità di migliorare la classifica costruttori, uscendo anzitempo dalla gara poi stravinta dal ferrarista Carlos Sainz.

E tale momento difficile probabilmente continuerà anche nelle prossime settimane: in vista del prossimo gran premio di Suzuka – in programma il prossimo 7 aprile – la Scuderia di Brackley non avrà in cabina di regia il suo uomo simbolo, il dirigente che praticamente ha permesso a Hamilton di vincere i sei campionati del mondo che ha conquistato da quando veste i colori del team teutonico.

Mercedes, Toto Wolff non sarà a Suzuka: il motivo

Proprio così, anche quest’anno il team principal Mercedes Toto Wolff non farà parte della squadra che in Giappone cercherà di trovare la prima gioia stagionale. Obiettivo palesemente complicato per la Scuderia che mai come quest’anno soffre di una vettura evidentemente indietro rispetto a Red Bull, McLaren e Ferrari.

Wolff, almeno stando all’agenzia PA, ha deciso che non partirà alla volta del Sol Levante non per i motivi di cui sopra, ossia per le difficoltà che sta vivendo assieme alla Scuderia di cui è tra l’altro azionista. Curiosamente, il manager viennese aveva saltato anche le scorse due edizioni del Gp di Suzuka: l’anno scorso a causa di un’operazione al ginocchio, due anni fa per motivi personali.

Insomma, il momento è molto delicato e almeno simbolicamente la decisione dell’austriaco di non partire assieme a Hamilton e Russel fa discutere. Probabilmente, questa stagione iniziata tre gran premi fa sarà una delle più difficili della sua intera gestione, cominciata nel 2013 e costellata da un dominio che è rimasto tale fino all’esplosione di Max Verstappen e al ritorno della Red Bull.

Il problema principale della nuova vettura Mercedes, la W15, come ha confermato lo stesso Wolff, pare essere il cosiddetto ‘effetto suolo’: in pratica la monoposto durante le fasi veloci della gara non riesce a essere stabile e a dimostrare continuità. Del resto, lo si è visto bene durante lo scorso Gp australiano in cui sia Hamilton che Russell hanno faticato a mantenere stabile la loro vettura.