Federer torna a Roma: “Finalmente ho vinto”, annuncio a sorpresa

Roger Federer si è ormai ritirato da qualche anno, ma nonostante ciò le sue parole ed i suoi post continuano a fare notizia.

Quando parliamo di tennis qualsiasi appassionato o comunque qualsiasi referente inerente a questo straordinario sport non può che pensare alla leggenda svizzera Roger Federer, probabilmente il più grande talento della storia di questo sport. Negli anni è stato scavalcato ed ora ‘King Roger’ non è più il più vincente, però Federer è sicuramente l’atleta con più qualità.

I suoi colpi erano poesia in movimento, la pallina volava leggiadra e i fan ricordano le sue fantastiche gare, non sempre vinte, contro campioni del calibro di Rafael Nadal e Novak Djokovic. La classifica Slam recita ora: Novak Djokovic a 24 Slam, Rafael Nadal a 22 ed infine Roger Federer a quota 20. Il campione svizzero è il tennista dei Big Three ad aver vinto di meno, ma è anche quello che viene più ricordato.

Tutti i tifosi di tennis ricordano ancora con le lacrime agli occhi il ritiro alla Laver Cup di Roger e l’abbraccio in lacrime tra lui e il grande rivale Rafael Nadal. Federer ha vinto tanto, ha vinto tutti gli Slam ma c’è un torneo importante che non ha mai vinto: Federer non ha mai vinto gli Internazionali d’Italia a Roma.

Solo una volta, nell’ormai lontanissimo 2003, Federer sfiorò la vittoria, sconfitto in finale dallo spagnolo Felix Mantilla. Poi non ha mai vinto questo torneo ed è un evento piuttosto raro. Poi altre finali ed altre sconfitte, spesso contro l’amico Rafael Nadal.

Roger Federer e il simpatico post sui social

In questi giorni Roger è tornato a Roma, si è goduto le bellezze della città ed ha cenato alla Taverna Trilussa con la storica moglie Mirca Vavrinec. Poi un giro nella Capitale e una giornata particolare dove è entrato per qualche scambio nel circolo del Foro Italico. La presenza di Roger fa sempre rumore in Italia, e lo svizzero ha fatto un simpatico post sui social.

Il tennista ha postato una foto dove sorride davanti ad un piatto di pasta e una buona bottiglia di vino, Roger si gode le prelibatezze del posto. La foto ha ricevuto tanti apprezzamenti ed anche tennisti ed ex tennisti hanno commentato. Ecco il post social:

La didascalia di Roger titola: “Finalmente ho vinto Roma“, uno scatto che ha scatenato ilarità e tanta simpatia. Federer è sempre protagonista, sia dentro che fuori dal campo.