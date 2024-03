La verità su Berrettini è stata svelata: non ci sono più dubbi

Il tennista romano fa parlare di sé non solo per le gesta sul campo da tennis: la sua vita privata è costantemente oggetto di chiacchiere

Immaginate per un attimo cosa avrebbero potuto dire i cosiddetti ‘leoni da tastiera’ – così furono soprannominati da Melissa Satta coloro che avevano stigmatizzato, lo scorso anno, la figura della conduttrice, all’epoca compagna di Matteo Berrettini – nel vedere il tennista romano quasi svenire in campo nel match contro Andy Murray a Miami. Con giramenti di testa e cali di pressione relativi.



Non è difficile ipotizzare che parecchie delle malelingue che nel tempo si sono avventate sulla coppia, provocando la sdegnata reazione della showgirl già nella scorsa estate, avrebbero iniziato ad ipotizzare maratone di sesso nelle ore precedenti l’incontro. O serate all’insegna di un’intimità che, se anche fosse stata legittimamente vissuta dai due, sarebbe comunque dovuta restare nella sfera del privato.

Ma no, agli haters tutto questo non interessa. La loro missione è solamente quella di distruggere la figura presa di mira che, nel caso dell’ormai ex coppia Berrettini-Satta, è stata certamente quella della showgirl sarda.

Ecco che allora, anche a relazione finita, la bella Melissa non trova pace. Etichettata già come ‘sex addicted’ – sostanzialmente persona con disturbi del controllo e protagonista di comportamenti sessuali compulsivi – l’ex Velina ha deciso di passare al contrattacco. Spiegando per l’ennesima volta quello che non sarebbe nemmeno da spiegare.

Melissa Satta non ci sta: “Non sono una bomba sexy”

Intervenuta nel salotto di ‘Verissimo’ ospite di Silvia Toffanin, la madrina dell’ultima Ryder Cup di golf ha accusato ancora una volta tutti quelli che, con comportamenti ed epiteti sessisti e machisti, hanno denigrato la sua persona. Mettendo a rischio anche la reputazione che Melissa, come mamma del piccolo Maddox – il figlio avuto dal matrimonio con Kevin-Prince Boateng – difende agli occhi del figlio.



“Io tento sempre di essere riservata però ci sono delle volte che mi domando: ma perché devo stare zitta?. Ho una responsabilità da mamma, e poi mi sento portavoce delle donne che si sentono sbagliate inutilmente“, ha esordito la 38enne nativa di Boston.

“Mi hanno definito una ‘sex addicted’? Ma cosa ne sai di come sono fatta io? Io sono una persona normale come tutte. Certi termini non mi rispecchiano, io non mi sento neanche volgare. Mi vesto da maschiaccio. Non sono la bomba sexy che tutti pensano. Questa è violenza psicologica come spesso accade alle donne in casa con uomini che le accusano ad esempio di essere troppo femminili”, ha concluso Melissa mostrando la solita grinta.