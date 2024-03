Napoli, un nuovo Kvara per questo finale di stagione?

L’ultima sosta per le Nazionali è giunta al termine e questo weekend la Serie A tornerà in campo per l’ultimo rush di stagione. Il Napoli ha ancora un obiettivo da provare a raggiungere, la qualificazione alla prossima Champions League. La corsa è difficile, anche perché Bologna, Roma e Atalanta non vogliono fermarsi. Molto dipenderà anche dalla posizione ranking dell’Italia e dai posti che che verranno riservati ad essa, ma è chiaro che serve un’impresa per far sì che questa stagione non si chiuda in maniera totalmente negativa. Il Napoli, in questa stagione, ha vissuto più fasi: negative, più che altro, soprattutto perché nei momenti cruciali del campionato sono mancate le pedine fondamentali dello scacchiere partenopeo.

Francesco Calzona, alla ripresa, potrà contare su un Kvicha Kvaratskhelia al massimo del suo stato emotivo. Ieri sera la Georgia, per la prima volta nella sua storia, si è qualificata per la fase finale di un Europeo. Le lacrime a fine partita dell’attaccante georgiano sono state significative, e questo traguardo raggiunto potrebbe cambiare e far svoltare quest’ultima parte di stagione. Kvara, come tutta la squadra azzurra, ha subito diversi cali, ma è chiaro che un traguardo così importante potrebbe cambiare tutto. La stagione, ormai, per il Napoli era anonima e anche per i diversi big. L’attaccante georgiano, però, potrebbe prendere spunto da quanto accaduto ieri per dare uno sterzata alla sua stagione e al cammino del Napoli.

Fino a ieri c’era un grande punto interrogativo e la possibilità, per lui, che quest’ultima fase di stagione passasse nell’anonimato. Le cose sono cambiate, perché a giugno c’è un Europeo da giocare e Kvara ci vuole arrivare nella miglior condizione possibile, sia fisica sia mentale. Un bene per il Napoli, che alla ripresa potrebbe presto trovare la miglior versione di lui dall’anno scorso. Ieri è uscito per infortunio, vedremo quali saranno i tempi di recupero. Ma una cosa è certa: il georgiano, in questa fase di stagione, deve tornare a essere un trascinatore.