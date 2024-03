Paura per Novak Djokovic, la rivelazione fa tremare i tifosi

Una stagione iniziata non nel migliore dei modi per Novak Djokovic e ora la rivelazione spaventa i tifosi del serbo

Il numero uno al mondo, Novak Djokovic, non ha iniziato la stagione secondo le aspettative: agli Australian Open, dove aveva vinto ben trentatré partite consecutive, è arrivata la sconfitta nella semifinale. Il serbo si è dovuto inchinare di fronte a Jannik Sinner in una partita impossibile da dimenticare per come è stata giocata dal tennista azzurro.

Ci si aspettava una reazione da parte di Djokovic: ad Indian Wells però un altro italiano ha fermato il numero uno al mondo. Nei sedicesimi di finale Luca Nardi ha compiuto una vera e propria impresa con il serbo ad aver faticato nei momenti chiave del match: il tour americano si è concluso con largo anticipo considerando come Djokovic, successivamente, abbia deciso di non partecipare a Miami per ricaricare le batterie e preparare al meglio il resto della stagione.

Novak Djokovic, arrivati a questo punto, aveva già vinto dei tornei e, proprio per questo, è paradossale dunque vedere ancora a zero la sua casella dei successi. A tal proposito è voluto intervenire Mats Wilander: L’ex numero uno al mondo, ad ‘Eurosport’, ha sottolineato: “Non sono preoccupato per Novak Djokovic e credo che nemmeno lui lo sia. A lui non importa quando perde tornei “minori”. Gli piacerebbe vincere ogni torneo che disputa ma a volte penso che viaggi solo per mettersi alla prova”.

Dichiarazioni decisamente importanti ma che testimoniano una nuova fase della carriera di Novak Djokovic: il tennista serbo, dopo aver dominato il circuito per numerosi anni, si può tranquillamente permettere di decidere quali tornei giocare al massimo della forma.

Djokovic, ecco il vero obiettivo del tennista serbo

Trentasei anni e la voglia di essere ancora protagonista. Il tennista serbo non ha nessuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo e, da punto di vista degli obiettivi, è intervenuto Mats Wilander: “Mancano due mesi al Roland Garros, ed è lì che deve essere al meglio per Parigi, Wimbledon e i Giochi Olimpici. Negli ultimi anni non ha vinto molto nel Tour ATP. Questo è il motivo per cui conquista tanti tornei del Grande Slam: è fresco”.

I tornei del grande slam e le Olimpiadi, dove rappresenterà il suo paese, sono i grandi obiettivi del tennista serbo che farà di tutto per arrivare a questi appuntamenti nella migliore condizione fisica. Djokovic tornerà in campo a Montecarlo dove inizierà la stagione sulla terra rossa.