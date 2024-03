Ferrari, non c’è tempo per festeggiare: l’annuncio è una bastonata

Doppietta sul podio già da archiviare per la Ferrari che non può perdere troppo tempo a festeggiare: duro colpo in vista per la rossa

Felicità alle stelle per la Ferrari e i suoi tifosi: la Rossa durante il Gran Premio d’Australia ha fatto registrare una doppietta da sogno, primo e secondo posto rispettivamente per Carlos Sainz e Charles Leclerc. Era dal Bahrein nel 2022 che il cavallino rampante non regalava al suo pubblico un risultato così prestigioso.

Nota di merito nei confronti del pilota spagnolo che, nonostante sia stato operato di appendicite qualche giorno prima e l’anno prossimo non farà più parte del team di Maranello, ha disputato una gara da incorniciare anche grazie al clamoroso e inatteso ritiro di Max Verstappen, appiedato dalla rottura dei freni della sua Red Bull.

Il pilota olandese ha dovuto abbandonare la gara al quinto giro. Fuori anche Lewis Hamilton e George Russell che ha avuto un incidente proprio all’ultimo giro. Insomma, la speranza è che la Ferrari possa ripartire da qui anche se le ultime dichiarazioni hanno in parte già frenato l’entusiasmo.

Nonostante ad oggi siano solo 4 i punti che separano la Red Bull capolista dalla Ferrari prima inseguitrice, per quanto riguarda la classifica costruttori, la sensazione è che il divario sia destinato ad aumentare già nelle prossime gare. Parola dell’esperto e addetto ai lavori Helmut Marko.

Ferrari nei guai, c’entra Verstappen: l’annuncio di Marko spiazza tutti

Per il consulente austriaco della Red Bull, da poco intervenuto ai microfoni del De Telegraf, anche questa stagione di Formula 1 sarà sotto il segno della sua scuderia. Grande fiducia da parte dell’ex pilota che non è sembrato spaventato dalla debacle della sua scuderia, per lui ora l’obiettivo numero uno è quello di capire cosa è successo ai freni di Verstappen. Problema che si augura di risolvere nel giro di poco tempo.

Per Marko si è dunque trattato di un semplice incidente di percorso, qualcosa che è servita soprattutto a rendere più avvincente la stagione di Formula 1. Alla fine, però, ad aggiudicarsi il titolo sarà proprio la sua Red Bull che, a suo dire, tornerà a vincere già durante la prossima gara. “Mi aspetto di vedere Max dominare a Suzuka“, ha tuonato l’esperto austriaco che sente già la voglia di rivalsa da parte del campione in carica.

Quella in Giappone sarà quindi una tappa tutta da vivere. La Red Bull tornerà subito ad essere la scuderia da battere oppure è scattato definitivamente qualcosa in Ferrari? Tutti interrogativi che riceveranno risposte il prossimo 7 aprile, giorno della disputa del Gran Premio del Giappone.