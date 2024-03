Premier League, a Pasqua il big match per il titolo: Manchester City-Arsenal

La domenica di Pasqua potrebbe essere decisiva nella corsa al titolo in Premier League. Alle 17:30, il Manchester City del maestro Pep Guardiola ospita nella cornice dell’Etihad Stadium l’Arsenal dell’allievo Mikel Arteta. Un match che, come poco meno di un anno fa (era il 26 aprile 2023 quando il City batteva l’Arsenal con un netto 4-1, prendendo il largo in classifica), potrebbe risultare decisivo nella corsa al titolo. Quest’anno non si tratta di un duello, ma di un “triello” vista la scomoda vicinanza del Liverpool nelle primissime posizioni. Reds che guarderanno con interesse alla sfida, subito aver giocato la loro gara interna ad Anfield Road contro il Brighton, in programma alle 15.

Premier League, domenica decisiva?

Se sarà una domenica decisiva per la lotta al titolo è difficile da prevedere. Viste le minime distanze tra le squadra azzardare previsioni o dire che con la vittoria di questo o quell’altro. Il City vuole vincere per scavalcare almeno una delle squadre che lo precedono. Davanti, infatti, Liverpool e Arsenal conducono con un punto in più dei Citizens: 64 punti Reds e Gunners, 63 la squadra di Guardiola. Difficile esporsi, quel che è certo è che il Liverpool di Klopp, in caso di vittoria contro il Brighton rimarrebbe perlomeno alla pari con l’Arsenal.

Superato questo big, big match, il campionato si deciderà sulla continuità di risultati delle tre squadre. Infatti, le tre formazioni dopo questo turno avranno terminato gli scontri diretti e avranno calendari più o meno simili. Resta ovviamente la difficoltà delle singole gare, visto il livello medio molto alto della Premier League. E, soprattutto, nessune delle tre al momento può contare sulla settimana libera essendo tutte e tre impegnate nelle competizioni europee. Arsenal e Manchester City, infatti, devono continuare il loro cammino in Champions League. Mentre il Liverpool è la grande favorita alla vittoria finale dell’Europa League e nella stagione della “Last Dance” di Jurgen Klopp non lascerà nulla al caso.