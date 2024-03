Sinner-Medvedev streaming e diretta tv semifinale Atp Miami: l’orario del match

Semifinale doveva essere e semifinale sarà a Miami tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Tutte le indicazioni su dove vederla venerdì 29 marzo

Ci risiamo, un anno dopo e sempre Miami. Jannik Sinner e Daniil Medvedev si sfidano di nuovo nel Masters della Florida. Stavolta non c’è il titolo in palio come nella scorsa edizione bensì la qualificazione alla finale del torneo, in programma la domenica di Pasqua.

Un anno fa, dicevamo. Nell’edizione 2023, Sinner, dopo una brillante vittoria su Alcaraz in semifinale (in uno dei match più avvincenti dello scorso anno), raggiunse la sua seconda finale a Miami, perdendola in due set da un Medvedev che, all’epoca, rappresentava un baluardo insuperabile per l’azzurro, sempre sconfitto nei confronti diretti con il russo.

Da Miami, in poi, tutto è cambiato. Da allora, sono state quattro le vittorie consecutive di Sinner contro Medvedev, sconfitto nelle finali di Pechino e Vienna, nella semifinale delle Finals di Torino e, soprattutto, nella finale dell’Australian Open, nella quale l’azzurro ha rimontato due set di svantaggio prima di conquistare il suo primo titolo Slam.

A due mesi esatti da quell’indimenticabile match di Melbourne (si è giocato il 28 gennaio), eccoli di nuovo contro a contendersi un posto nella finale di uno dei Masters più attesi dell’anno. Per Sinner sarebbe la terza in Florida (l’altra nel 2021 l’ha persa con Hurkacz). Per Medvedev, la seconda, peraltro consecutiva.

Sinner-Medvedev, orario e dove vedere semifinale Atp Miami

La semifinale di Miami tra Sinner e Medvedev è prevista alle 20 ora italiana. Il match è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà l’evento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, canali 201 e 203 del decoder. Gli abbonati possono vedere la partita in streaming su Sky Go, selezionando i canali citati. Diretta streaming anche per gli abbonati al pacchetto Sport di Now Tv.

Non è prevista la diretta tv in chiaro di Sinner e Medvedev. Da quest’anno, inoltre, ‘Supertennis’ non trasmette più la differita del miglior match di giornata dei vari Masters Mille. Al termine della partita, highlights immediatamente disponibili su ‘Sky Sport 24’ e, gratuitamente, sul sito di ‘Sky Sport’ e sul canale Youtube dell’emittente.

La finale di Miami è in programma a Pasqua alle 21 ora italiana. Nelle ultime due edizioni, è cambiata la programmazione del torneo che non prevede più la finale femminile di domenica. Quest’ultima è anticipata al sabato, sempre in orario serale in Italia.