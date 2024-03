Leclerc contro Sainz: è già tutto scritto

Uno scenario in vista della stagione in corso in casa Ferrari: Leclerc-Sainz, c’è un annuncio

La settimana scorsa l’Australia si è tinta di rosso. Una doppietta che mancava in quei lidi da vent’anni quando alla guida delle monoposto della Scuderia di Maranello c’erano Michael Schumacher e Rubens Barrichello.

Il capolavoro confezionato da Carlos Sainz in quel di Melbourne ha riportato il sorriso ai tifosi della ‘Rossa’ che hanno esultato anche per il secondo posto di Charles Leclerc. Una doppietta che suona come uno schiaffo in faccia alla dominante Red Bull che da tre anni a questa parte ha consegnato senza troppi problemi altrettanti titoli mondiali nelle mani di Max Verstappen.

Proprio il prodigio olandese ha toppato in Australia, vittima di un grave guasto ai freni che lo ha costretto al ritiro. Adesso, nonostante le parole di Vasseur che ha predicato calma visto la lunghissima stagione ancora in corso, l’ottimismo non può non abbracciare il Cavallino Rampante ed i suoi tifosi. Ci sarà da lottare, da soffrire. Probabilmente già a Suzuka dove tra qualche giorno si tornerà in pista. Perché Horner e la Red Bull hanno enorme voglia di rivalsa dopo aver subito il dominio schiacciante della Ferrari.

Ma adesso, torna di moda un dualismo che in realtà – nel suo concetto più sano e sportivo del termine – non è mai veramente stato accantonato. Leclerc contro Sainz, due talenti cristallini che la Ferrari si godrà spalla a spalla per quest’ultimo anno. Ed in attesa dell’approdo a Maranello di Lewis Hamilton, la battaglia tra il monegasco e lo spagnolo è ormai cosa certa.

Leclerc-Sainz, scontro mondiale: l’annuncio che spiazza

A tal proposito proprio Charles Leclerc ha voluto dire la sua e lo ha fatto in conferenza stampa, sottolineando il dualismo con il compagno. Un continuo testa a testa che, però, potrà solo fare il bene della Ferrari.

“In Australia lui (Carlos) ha disputato un weekend migliore. Non sono stato perfetto né in qualifica né nella seconda parte di gara dove le gomme si sono degradate più del previsto. Sono tre anni in cui arriva una gara in cui Sainz mi batte e dopo io spingo per superarlo in quella successiva“.

Una sfida interna che porta solo giovamenti alla Scuderia, secondo lo stesso Leclerc. “In questa maniera riusciamo a migliorare, penso sia parecchio stimolante avere un compagno come Carlos“, ha concluso il pilota monegasco.

Amici fuori dalla pista, compagni ma anche rivali durante i GP: il vero segreto della Ferrari potrebbe risiedere in una coppia che tra meno di un anno di scioglierà definitivamente.