Ferrari già ko, arriva l’annuncio: classifica decisa

La Ferrari è attesa al varco dopo la splendida doppietta messa a segno nel gran premio d’Australia. Grande attesa per la prossima gara in Giappone

Una rondine, come recita il vecchio adagio, non fa primavera. I tifosi della Ferrari sperano che le Rosse dopo la trionfale doppietta realizzata nel gran premio d’Australia siano in grado di concedere il bis già a partire dalla prossima gara, il gran premio del Giappone sul circuito di Suzuka in programma domenica 7 aprile.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, approfittando del ritiro di Verstappen a Melbourne a causa dell’improvviso cedimento dei freni della sua Red Bull, si sono avvicinati sensibilmente al primato in classifica del pilota olandese. Il quale peraltro ostenta grande fiducia in vista della gara in terra nipponica. E ne ha ben donde: le caratteristiche del circuito di Suzuka si adattano in modo particolare alle caratteristiche della vettura di Milton Keynes.

Ciò non significa che la Ferrari debba sentirsi sconfitta in partenza, ma è un fatto che in Giappone la Red Bull si presenta con i favori del pronostico. Del resto nessuno, neanche il più ottimista dei tifosi, considerava il Cavallino Rampante in grado già quest’anno di lottare ad armi pari con il team anglo austriaco per il titolo mondiale.

L’obiettivo più alla portata di Maranello era, e con ogni probabilità è ancora, diventare la principale e per certi versi unica vera antagonista della Red Bull. Un traguardo che la Ferrari ha tutte le carte in regola per centrare. Ad oggi scuderie come Mercedes e Aston Martin sono lontanissime dalle Rosse in termini di competitività e affidabilità.

Ferrari, arriva il verdetto in vista del Giappone: l’ex campione del mondo non ha dubbi

In Giappone però la Ferrari potrebbe avere poche chance di lottare con la Red Bull. Ne è convinto l’ex campione del mondo Damon Hill, che nel 1996 conquistò il titolo alla guida della Williams. Ai microfoni del podcast ‘F1 Nation’, l’ex pilota inglese ha analizzato la situazione in vista di Suzuka.

“Suzuka è un test indicativo per tutte le scuderie che vogliono sfidare la Red Bull – le parole di Hill –, la pista giapponese darà un verdetto molto attendibile per quanto riguarda l’efficienza aerodinamica e il degrado delle gomme. A Suzuka conta anche la potenza e l’efficacia nelle curve ad velocità, aspetti in cui la Ferrari eccelle ma mi aspetto Verstappen in pole position con due o tre decimi di vantaggio. Da tenere d’occhio è il degrado delle gomme delle Ferrari“.