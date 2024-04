Nel turno infrasettimanale di Premier League, quest’oggi scendono in campo il Liverpool che dovrà rispondere ad Arsenal e Manchester City. I Reds pronti al contro sorpasso ai Gunners reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Luton. Mentre la formazione di Guardiola ieri ha superato 4-1 l’Aston Villa grazie ad un super Foden.

Il match di cartello di Premier League di questo giovedì è senza ombra di dubbio quello tra le due “nobili decadute” di questa stagione: Chelsea e Manchester United a caccia di un posto europeo con i Blues lontani al 12esimo posto e i Red Devils, sesti, a meno 9 dal Tottenham con entrambe le squadre fuori dalla prossima Champions.

Probabili formazioni Liverpool-Sheffield United

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konaté, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Gakpo, Luis Diaz. All. Klopp

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Grbic; Holgate, Ahmedhodzic, Robinson; Bogle, Souza, Norwood, Hamer, Osborn; Brereton Diaz, McBurnie. All. Wilder

Probabili formazioni Chelsea-Manchester United

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Wan-Bissaka; Mainoo, McTominay; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag

Dove vedere in TV e streaming i due match di Premier League

La sfida tra Liverpool e Sheffield United è in programma questa sera alle 20:30 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) o in streaming tramite l’app di Sky Go. Il match tra Chelsea e Manchester United si giocherà 45 minuti dopo, alle 21:15 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213) oltre ad avere la possibilità di seguirlo in streaming sempre su Sky Go.