Inter, meno tre al record. E intanto Bisseck…

Con la sostanziale certezza di avere conquistato lo scudetto della seconda stella, all’Inter non resta che proporsi stimoli alternativi per tenere alta la soglia dell’attenzione nel rush finale del campionato. Oltre al discorso legato ai punti in classifica finali, la possibilità più concreta è che i nerazzurri possano centrare il record di porte inviolate nel corso di un singolo torneo.

Sono infatti solamente tre le gare rimaste a separare la capolista da quello che sarebbe a tutti gli effetti un nuovo primato per la nostra serie A e vista la difesa di ferro costruita da Inzaghi ci sono ottime prospettive che possa essere centrato. A contribuire al reparto si è distinto anche Bisseck: giunto in estate come un investimento orientato al futuro, il tedesco ha sempre dato risposte largamente positive anche quando ha avuto la responsabilità di non far rimpiangere un fuoriclasse come Pavard. Il progetto nerazzurro nei suoi confronti è quello di affinarne le qualità al punto da renderlo un titolare del domani, e non solo nel ruolo di braccetto di destra. Anche per questo motivo è molto probabile che al termine della stagione il suo contratto venga meritevolmente aggiornato ed adeguato rispetto ai termini stipulati al momento del suo acquisto.