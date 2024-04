Leclerc commuove tutta la F1, messaggio toccante e tifosi in lacrime

Leclerc riesce a commuovere la Formula 1 e tutti i suoi tifosi: il messaggio è toccante e arriva con tatto e tanta delicatezza. Ecco di cosa si tratta

Charles Leclerc ha commosso tutti, appassionati di Formula 1 e tifosi della Ferrari, con un messaggio toccante. Con grande sensibilità, il pilota monegasco ha reso nota una novità a margine del GP in Giappone. A Suzuka, domenica 7 aprile, indosserà infatti un qualcosa di molto speciale.

Il pilota di Maranello indosserà per il Gran Premio di Suzuka un casco davvero particolare. Il motivo? La dedica a Jules Bianchi, pilota venuto a mancare a seguito di un incidente dopo circa 9 mesi di coma dall’impatto avvenuto proprio sul circuito giapponese.

Il ferrarista e il francese prima che piloti sono stati amici. Una di quelle amicizie profonde, che ti restano dentro e lasciano un vuoto incolmabile se l’altra persona viene tragicamente a mancare come accaduto in questo caso. Prima la decisione del casco speciale, poi la dedica-spiegazione sui social.

Leclerc ha infatti affidato il suo pensiero, le sue sensazioni e le sue emozioni al proprio profilo ‘Instagram’. La frase commuove tutti gli appassionati di F1 e le foto rievocano ricordi che mai potranno essere dimenticati. Quelli di un Charles bambino, sempre e costantemente protetto dall’amico.

Leclerc e le parole su Jules Bianchi che hanno fatto commuovere tutti: ecco cos’ha scritto il pilota della Ferrari

Charles Leclerc quindi, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, ha commentato così il casco molto particolare che indosserà per la gara di F1 in Giappone: “Un casco speciale in memoria di una persona molto speciale per me. Sono passati dieci anni da quando abbiamo perso Jules (Bianchi, ndr.) qui in Giappone. Tanti ricordi insieme che non dimenticherò mai“.

E poi la promessa per il suo amico, prima ancora che pilota: “Mi manchi e farò di tutto per portare quel casco sul gradino più alto del podio domenica“. Quella di Charles Leclerc è una promessa. Promessa che proverà a mantenere con tutte le sue forze e le sue capacità alla guida.

Le parole del pilota della Ferrari hanno perciò commosso tutti. E sono arrivate, in maniera forse anche un po’ inaspettata, a completamento delle immagini del casco che appunto indosserà nel GP di Suzuka. La dedica a Jules Bianchi resterà scolpita nel cuore dei tifosi che ancora una volta hanno avuto un saggio della sensibilità del pilota della rossa.