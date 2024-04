Sassuolo, Carnevali: “Il gol del 2-2? A cosa serve il VAR?”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport dopo il 2-2 contro la Salernitana, concentrandosi sugli episodi arbitrali a suo dire contro la squadra di Ballardini (che per questo ha scelto di non parlare). Ecco le sue parole: “Ballardini stava arrivando per le interviste, poi ha rivisto le immagini e ha preferito tornare negli spogliatoi. Noi non siamo abituati a recriminare, anzi abbiamo sempre agevolato. Ci sono delle situazioni però in partite importanti in cui abbiamo avuto un danno notevole come stasera, su entrambi i gol“.

Sassuolo, le parole di Carnevali sull’arbitro

Carnevali commenta così l’episodio: “Dire contatto è limitativo… Il giocatore è stato spostato senza guardare il pallone, per me è un qualcosa di clamoroso, è stato visto da tutti, anche dall’altra squadra. Noi ci giochiamo tanto, ci giochiamo la Serie A, non possiamo cadere in errori così banali. L’arbitro e il VAR cosa ci stanno a fare allora?“. Avete parlato con l’arbitro: “No, lasciamo stare“.

Sulla partita

Carnevali parla così della partita: “E’ stata una partita difficile, le difficoltà le abbiamo entrambe e la classifica rende difficili certe sfide. Noi abbiamo fatto degli errori, ma dispiace aver preso il gol alla fine con questo fallo su Defrel che non poteva non essere fischiato“. Continua così sulla classifica: “Dobbiamo cercare di vincere. La squadra oggi ha fatto una buona partita, ritrovando anche alcuni giocatori come Laurienté. Non possiamo recriminare nulla, sappiamo di avere una situazione difficile ma anche una squadra che può venirne fuori. Ci sono tutte le carte per venirne fuori. Ci può stare un’annata complicata, anche perché non eravamo abituati a questa situazione. Certamente l’assenza di Berardi ha inciso, ma la Serie A è un campionato duro e dobbiamo lottare. Vale per noi e per le altre squadre, ma ogni tanto capita che una squadra che non è abituata debba lottare per non retrocedere. Speriamo di venirne fuori“.