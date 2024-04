Arriva la mazzata per i tifosi: Valentino Rossi, il tradimento ribalta la MotoGP

Valentino Rossi sta per piazzare una mossa che nessun appassionato di MotoGP si sarebbe mai aspettato: il tradimento è realtà

Le prime due gare del Mondiale 2024 di MotoGP non sono state all’altezza delle aspettative per la Pertamina Enduro VR46. Il team di Valentino Rossi ha finora conquistato solo 27 punti: un magro bottino, se si pensa che alla vigilia del campionato sia Bezzecchi che Di Giannantonio partivano con buone chances di lottare per le prime posizioni.

Invece, nonostante entrambi possano disporre della Desmosedici GP23 della Ducati, finora il massimo risultato ottenuto è il sesto posto di Bezzecchi in Portogallo. Nessun dramma, ovviamente: il Mondiale è lungo e di certo la VR46 riuscirà a mostrare tutto il suo potenziale nelle prossime gare. Tuttavia una notizia circolata in queste ultime ore potrebbe ribaltare completamente lo scenario in MotoGP.

In vista della prossima stagione, infatti, Valentino Rossi starebbe ragionando su una mossa che più di qualcuno vede già come un vero e proprio tradimento nei confronti della Ducati. Il sospetto è salito dopo quanto comunicato nelle scorse ore: contrariamente a quanto immaginato fino a qualche giorno fa Fabio Quartararo ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Yamaha per altre due stagioni.

Ribaltone Valentino Rossi: mossa clamorosa del Dottore

Il rapporto tra il pilota francese e la Casa di Iwata sembrava giunto al termine dopo i risultati scadenti dell’ultimo periodo, tanto da dare per certa la separazione consensuale alla fine del 2024. D’altronde più volte lo stesso Quartararo aveva lanciato frecciate alla Yamaha per le prestazioni non proprio all’altezza della moto.

Tuttavia nel post in cui ha confermato il suo rinnovo per altri due anni Quartararo ha invece sottolineato che la Yamaha ha ora un nuovo approccio e una mentalità più aggressiva. Aspetti che lo hanno convinto a rimanere con la Casa di Iwata fino al 2026. “La mia fiducia è alta – le parole del pilota transalpino – Torneremo al top insieme“. Ma cosa c’entra il Dottore in tutto questo?

Sempre stando ai rumors questa mossa di Quartararo potrebbe far parte di un progetto più ampio. La Yamaha sta provando di tutto per cercare di ridurre l’ampio divario nei confronti della Ducati e le indiscrezioni parlano anche di un tentativo di coinvolgere la squadra di Valentino Rossi. Il rapporto tra il nove volte campione del mondo e il team nipponico è sempre molto forte: in caso di progetto serio il Dottore potrebbe davvero decidere di lasciare Borgo Panigale e accasarsi con la Yamaha.