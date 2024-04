Caos Marquez in Ducati: annuncio sconvolgente

Il nome di Marc Marquez è sempre uno degli argomenti più dibattuti e l’ultimo annuncio sta già facendo discutere i suoi tifosi

L’approdo in Ducati è stato un fulmine a ciel sereno visto che in pochi avrebbero scommesso su un’operazione del genere. Correre in un team non ufficiale per un campione del genere non è facile, ma il #93 ha tutte le carte in regola per dire la sua in campionato.

Nel momento in cui è stato ufficializzato il suo ingaggio da parte del Team Gresini sono iniziati i dibattiti se fosse o meno una mossa azzeccata. Marc Marquez è uno dei quei campioni che divide e dividerà sempre, tra chi lo ama alla follia e chi lo odia sportivamente parlando. La rivalità con Valentino Rossi, non sempre limpidissima, di certo non ha accresciuto la sua fama in Italia, ma ora la squadra che lo ha accolto può cambiare questo tipo di sentimento. Lo spagnolo si trova benissimo in un contesto familiare e accogliente e sa di avere le proprie chance nel guidare una Ducati.

I primi due appuntamenti della stagione lo hanno visto sempre protagonista, nel bene e nel male. Dal punto di vista dei risultati è stabilmente da top-5 e questo come avvio non è niente male. Poi però c’è anche il discorso relativo agli incidenti e allo scontro avuto con Bagnaia a pochi giri dal termine del GP di Portimao. Incuranza sua o eccessiva fiducia da parte di Pecco? I giudizi a riguardo sono molteplici e alla fine il caso è stato derubricato come un incidente di gara. Fatto sta che rappresenta un precedente da tenere bene in considerazione per il futuro.

Marc Marquez, il giudizio di Zarco fa discutere: “In Ducati è come un lupo nel pollaio”

Chi la Ducati l’ha lasciata da poco, per compiere il percorso inverso di Marquez, ovvero andare in Honda, è Johan Zarco. Il francese non sta raccogliendo grandi soddisfazioni con il Team di Cecchinello ma è ancora presto per dare un giudizio definitivo. L’ex centauro della Pramac ha parlato in una recente intervista a ‘Canal+’ anche di quanto accaduto a Portimao tra Bagnaia e Marquez.

“Non avevo visto bene le immagini e devo dire che come sempre in questi casi la colpa è di entrambi“. Poi aggiunge: “La stagione sarà molto interessante, Marquez in Ducati è come un lupo nel pollaio“. Parole evocative che rendono bene l’idea della scelta di Borgo Panigale di accogliere un campione di questa statura. l’armonia degli scorsi anni rischia di essere svanita per sempre.