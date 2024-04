Lo sport italiano saluta un grande campione, doloroso addio a 31 anni

Un grande campione ha annunciato via social di aver deciso di ritirarsi a soli 31 anni: addio doloroso per lo sport italiano

Notizia scioccante per il mondo dello sport italiano che deve dire addio ad uno dei suoi campioni che ha fatto sognare l’Italia negli ultimi anni conquistando dei successi importanti.

A soli 31 anni, infatti, Giovanni Galbieri ha deciso di appendere la scarpe al chiodo, chiudendo la propria carriera da velocista in maniera del tutto improvvisa. A darne l’annuncio è stato lo stesso corridore veronese via social con un post pubblicato su Instagram, lasciando i suoi tifosi del tutto senza parole.

Galbieri era uno dei velocisti più interessanti del panorama sportivo italiano e già da giovanissimo era salito agli onori della cronaca per i suoi straordinari risultati ottenuti, soprattutto la vittoria ai Campionati Europei U23 sui 100 metri nel 2015. La notizia del suo addio è stata un fulmine a ciel sereno per tutti gli sportivi italiani che sono rimasti scioccati per la decisione presa da Galbieri la quale, però, va compresa e rispettata.

Attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Giovanni Galbieri ha annunciato di aver preso la decisione di ritirarsi. Il velocista originario di Verona ha voluto ricordare tutto il percorso fatto fino ad oggi, formato da gioie, soddisfazioni ed anche dolori perché non sempre la vita e la carriera agonistica sono tutte rose e fiori.

Galbieri ha aggiunto come di star ricordando tutto quello che è accaduto a se stesso, definendosi “un nostalgico malinconico con flebili sfumature leopardiane” e non per ricevere complimenti ed adulazioni dalla gente. Tuttavia, il velocista veronese ha ammesso che gli sarebbe servito sentirsi diri “bravo” in alcuni momenti della sua carriera, soprattutto quando le cose non andavano bene.

Nonostante tutto, l’ex atleta si sente soddisfatto della propria carriera ed ha chiuso il lungo post di addio sottolineando come possa lasciare questo sport “con gratitudine ed accettazione”, essendo consapevole di ciò che ha fatto. Oltre alla vittoria sui 100 metri nel 2025 ai Campionati Europei U23, il velocista veronese ha ottenuto tanti altri successi importanti e ne ha ben donde per essere fiero del percorso fatto.

L’annuncio del suo addio, però, è stato tanto scioccante quanto doloroso per il mondo dello sport italiano che riponeva ancora tante speranze in Galbieri, soprattutto dopo prova offerta nel 2022 sul 6.60 ad Ancona che gli aveva permesso di staccare il pass per i Mondiali di Belgrado. Invece, il velocista veronese ha optato per chiudere anzitempo la sua carriera ed anche nel suo post ha fatto intendere che si è trattata di una decisione molto difficile e che può sembrare prematura.