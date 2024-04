Addio alla Red Bull, l’annuncio di Verstappen: è definitivo

La Red Bull saluta uno dei nomi di punta della sua storia recente come scuderia: un annuncio importante dalla Formula 1, le parole di Max Verstappen

È sempre un periodo di grandi cambiamenti nel circus della Formula 1. Anche se la nuova stagione è appena iniziata, le scuderie continuano a operare cambi e andare alla ricerca di nuovi volti che possano aiutarle al meglio, sia in pista che nelle retrovie. Anche il mercato piloti resta molto caldo, specialmente in casa Mercedes, dove tutti si domandano chi potrà rimpiazzare Hamilton nella prossima stagione, dopo che si sarà accasato alla Ferrari.

Girano tanti nomi a questo proposito, come Carlos Sainz, che logicamente resterà senza una vettura a causa dell’arrivo del britannico a Maranello, e anche Oscar Piastri, l’emergente australiano della McLaren. Tuttavia, non è un segreto che il sogno di Toto Wolff sia Max Verstappen, il pilota che da tre stagioni sta dominando il Mondiale con la Red Bull, e che si appresta ad arrivare a quota quattro titoli ne 2024.

L’olandese è indiscutibilmente il miglior pilota di Formula 1 in circolazione in questo momento, e tutti lo vorrebbero sulla propria monoposto. Al momento, però, sembra molto difficile che possa lasciare la Red Bull, il team che lo ha cresciuto e lo ha lanciato, e che oggi gli permette di correre ancora sulla macchina più veloce del Mondiale. Tuttavia, lasciare la casa austriaca di questi periodi non è del tutto impensabile: addio alla Red Bull.

Il tecnico ai saluti: Verstappen e la Red Bull dicono addio a Lee Stevenson

Non sarà Max Verstappen a salutare la scuderia del toro rosso, almeno per adesso, ma c’è chi lo ha appena fatto. Stiamo parlando del capo meccanico della Red Bull Lee Stevenson, che negli scorsi giorni ha cambiato casacca, passando alla Sauber. Una decisione ufficializzata durante le prove del Gran Premio di Suzuka, in Giappone, che hanno visto Stevenson per la prima volta dalla parte del muretto del suo nuovo team.

“Ha avuto una grande opportunità alla Sauber e non lo biasimo per aver provato qualcosa di nuovo. Adesso siamo ancora buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti insieme” ha detto Max Verstappen, commentando in conferenza l’addio alla Red Bull di quello che ha definito un suo amico. Il pilota olandese ha raccontato ai media come lui e Stevenson si conoscessero e avessero un buon rapporto fin dagli esordi di Verstappen nella scuderia, nel 2016. Il campione del mondo ha parlato anche di quanto sia importante uscire dalla propria comfort zone: che sia un indizio anche per il suo futuro?