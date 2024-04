38° MillenniuMExpo: il 13-14 aprile la Mostrascambio dedicata ad auto e moto storiche

Semaforo verde per la 38esima edizione di MillenniuMExpo, la Mostrascambio di auto, moto e ricambi d’epoca del centro e sud Italia, che scatterà sabato 13 aprile e continuerà anche nella giornata di domenica 14 aprile, presso l’ippodromo delle Capannelle. Si tratta di un evento che vanta una tradizione di 24 anni, e offre ai visitatori circa 100 aree adibite per l’esposizione di auto e moto d’epoca, con una vasta panoramica sui modelli che hanno fatto la storia dell’auto e delle moto. Una kermesse in cui è possibile trovare anche ricambi ed accessori per modelli storici sia a 2 che a 4 ruote, e nella quale non mancano oggetti di modellismo e memorabilia.

Tutto sulla MilleniuMExpo

In particolare, nella manifestazione motoristica capitolina, ci saranno interessanti raduni monomarca, grazie alla presenza dei principali club ASI di Roma, e di alcune associazioni delle Forze dell’Ordine che porteranno in esposizione i propri pezzi d’epoca di pregio nel parterre difronte la tribuna centrale. Nello specifico, nell’edizione numero 38, si festeggiano i 60 anni della Fiat 850, una delle vetture che ha motorizzato l’Italia, e proposta, nel tempo, in diverse varianti. Per l’occasione, il club Fiat 850 poterà alcuni esemplari di questa automobile in differenti declinazioni, che sarà possibile ammirare in un’esposizione dedicata.

Grazie al club Cuore Sportivo Lazio, invece, sarà possibile visionare alcuni esemplari dell’Alfa Romeo 2600, tra cui la versione speciale della OSI, Officine Stampaggi Industriali. Mentre il club Stelle Cadenti esporrà alcuni esemplari della Mercedes SL, una vettura che ha fatto la storia del brand e di cui ricorrono i 70 anni della mitica 300 SL “Ali di gabbiano”. Anche in questa edizione, infine, è stato rinnovato il patrocinio da parte della Federazione Motociclistica Italiana, la quale organizzerà un moto incontro per gli iscritti dei sodalizi, previo sconto in biglietteria per i tesserati FMI, ed offrirà la sua collaborazione per un evento collaterale, si tratta di una sfilata in programma sabato 13 aprile nel tondino di Capannelle riservato alle moto anni ’50 e ’60 e sidecar, con la partecipazione delle ragazze di Miss Pin Up WW2.