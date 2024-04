Il figlio di LeBron James inguaia i Lakers: cosa sta succedendo

Il futuro di LeBron James non è più certo. La situazione con i Los Angeles Lakers potrebbe portare a prendere strade differenti

Quando parliamo della stella NBA LeBron James trattiamo di uno dei più grandi fenomeni della storia non solo del basket, ma dell’intero panorama sportivo. LeBron ha cambiato le dinamiche di questo sport ed è colui – tra i campioni dell’ultimo ventennio – che più si è avvicinato, in maniera piuttosto netta, a Michael Jordan, probabilmente il più grande nella storia della palla a spicchi.

LeBron è stato capace di vincere con tre maglie differenti (Cleveland, Miami e appunto Los Angeles) e ha totalizzato una serie incredibile di record. E’ riuscito a battere il primato di punti di Kareem Abdul-Jabbar, record che andava avanti da decenni e una serie davvero numerosa di risultati clamorosi: stavolta LeBron vuole superarsi e sogna di fare la storia. In tanti aspettano questo momento, il sogno è vedere il leggendario campione in campo con suo figlio Bronny James, entrambi con la stessa squadra.

Nelle ultime ore è stata confermata l’eleggibilità di Bronny al Draft Nba e questa situazione potrebbe portare a clamorosi colpi di scena. Diversi team Nba valutano l’innesto di Bronny, soprattutto per una questione mediatica e trattiamo in particolare di quei team con poche ambizioni da titolo, squadre che potrebbero sfruttare l’ingaggio di Bronny come piano per un colpo che avrebbe del clamoroso.

Nba, futuro di LeBron James in bilico

Come riporta ‘Don Balon’ l’approdo di Bronny James al Draft 2024 potrebbe portare ad un clamoroso ribaltone e anche LeBron potrebbe lasciare Los Angeles. Quello che per alcuni viene considerato come il GOAT di questo sport ha più volte dichiarato della volontà di giocare con il figlio e alcuni team Nba valutano l’arrivo del giovane per portare anche il padre in squadra.

A livello universitario i risultati di Bronny sono stati piuttosto scadenti, il figlio d’arte si è candidato comunque per l’NBA nonostante questo e nonostante l’infarto che ha colpito il ragazzo qualche tempo fa e ha fatto tremare tutta la sua famiglia. Ora dopo i colpi mediatici come Doncic e Wembanyama – arrivati entrambi dall’Europa per un talento fuori dal comune – potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena.

Sono giorni roventi in Nba e in attesa dei Playoff proseguono questi clamorosi rumors sul futuro di Bronny e LeBron, una coppia destinata a fare ancora grande scalpore. Le squadre di NBA sognano il colpo doppio e un affare senza eguali a livello mediatico.