Saranno 11 gli squalificati della 32a giornata di Serie A. L’unico espulso dell’ultimo turno è stato Nikola Krstovic, attaccante del Lecce contro il Milan. Tra i big assenti sicuramente Lautaro Martinez e Benjamin Pavard dell’Inter entrambi diffidati. Sia l’argentino che il francese non prenderanno parte alla prossima giornata: il capitano nerazzurro e l’ex Bayern Monaco non ci saranno contro il Cagliari.

Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 32a giornata di Serie A ci sono anche due calciatori dell’Atalanta: il capitano Marten De Roon e il difensore Davide Zappacosta. A questi vanno aggiunti Saelemaekers del Bologna, Deiola e Nandez del Cagliari, Caldirola del Monza, Ngonge del Napoli e Serdar del Verona. Un campionato che torna in pista venerdì con diversi big match in programma nel prossimo weekend: in modo particolare il derby della Mole Juventus-Torino. Uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre coppe europee oltre alla lotta salvezza quando mancano 7 giornate al termine della Serie A.