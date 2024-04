Dopo aver analizzato nel dettaglio i due quarti di finale con le tre italiane protagoniste, Milan-Roma e Liverpool-Atalanta, di seguito le probabili formazioni di Europa League con le possibili scelte di Xabi Alonso e Moyes per Bayer Leverkusen-West Ham oltre a quelle di Schmidt e Gasset per Benfica-Olympique Marsiglia. Agli ottavi di finale il Bayer Leverkusen ha eliminato a fatica il Qarabag, mentre gli Hammers hanno strapazzato il Friburgo al ritorno dopo l’1-0 dell’andata. Il Benfica è riuscito a staccare il pass per i quarti grazie al successo esterno sul campo dei Rangers nel match di ritorno, mentre il Marsiglia ha gestito l’importante vantaggio dell’andata (4-0) contro il Villarreal, rischiando una clamorosa rimonta al ritorno e segnando il gol della tranquillità al minuto 94 con Clauss. Di seguito le possibili scelte dei quattro allenatori per gli altri due quarti di finale in programma.

Probabili formazioni Europa League

Probabili formazioni Bayer Leverkusen-West Ham

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Wirtz; Schick. All. Xabi Alonso

WEST HAM (4-2-3-1): Fabiański; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson; Souček, Álvarez; Bowen, Paquetá, Kudus, Antonio. All. Moyes

Probabili formazioni Benfica-Olympique Marsiglia

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Aursnes; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, David Neres; Tengstedt. All. Schmidt

OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Pau Lopez; Meité, Gigot, Balerdi, Merlin; Veretout, Kondogbia, Harit; Luis Henrique, Ndiaye, Aubameyang. All. Gasset

Dove vedere l’Europa League in TV e streaming

21.00 Bayer Leverkusen-West Ham – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

21.00 Benfica-Olympique Marsiglia – DAZN e SKY SPORT (canale 255)