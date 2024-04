Milan-Roma, le probabili formazioni: Leao sfida Dybala

Derby italiano in Europa League: tutto pronto per l’andata dei quarti di finale a San Siro con le probabili formazioni di Milan-Roma. Un cambio di passo importante per rossoneri e giallorossi in questo 2024, con la formazione di Pioli che ha perso soltanto in tre occasioni (Monza in campionato, Atalanta in Coppa Italia e Rennes in Europa League) e la squadra capitolina che, dall’arrivo di De Rossi in panchina, ha dato senso ad una stagione iniziata in maniera complicata sotto la gestione di Mourinho. Il Milan arriva al match di Europa League dopo aver battuto con un secco 3-0 il Lecce, mentre la Roma ha avuto la meglio della Lazio, vincendo 1-0 grazie alla rete di Mancini nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandes; Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Reinjders, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Kjaer, Florenzi, Terracciano, Bartesaghi, Adli, Musah Zeroli, Chukwueze, Okafor, Jovic. Indisponibili: Kalulu, Mirante, Pobega. Squalificati: Tomori. Diffidati: Calabria, Maignan, Leao, Musah.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Angelino, Karsdorp, Aouar, Renato Sanches, Zalewski, Bove, Baldanzi, Abraham. Indisponibili: Azmoun, Hujsen, Kristensen. Squalificati: Ndicka. Diffidati: Cristante, Paredes, Spinazzola.

Arbitro: Turpin (Francia). Assistenti: Danos-Finjaen. IV uomo: Boquet. Var: Brisard-Delajod.

Dove vedere Milan-Roma in TV e streaming

Milan-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League e in programma alle ore 21:00 allo stadio San Siro sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1, su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, SkyGo e NowTv.