Ferrari ko, annuncio improvviso: colpa della Red Bull

Brutte notizie in casa Ferrari, arriva l’annuncio inaspettato che spiazza i tifosi del Cavallino Rampante: tutta colpa della Red Bull

Il Gran Premio di Suzuka ha lasciato impressioni positive in casa Ferrari, nonostante il dominio delle Red Bull si ancora oggi sotto gli occhi di tutti. D’altronde tre doppietta in quattro GP da inizio stagione non possono non rendere favorito la Scuderia di Milton Keynes.

Ma la squadra negli ultimi tempi non ha vissuto momenti semplici, con il caso Horner che ha portato via energia e serenità nel gruppo guidato dal Team Principal britannico. Lo stesso Horner che, uscito ‘pulito’ dall’indagine interna per le gravi accuse lanciategli da una dipendente (poi sospesa) dovrà adesso difendersi ancora dal ricorso che la suddetta ha già programmato di mettere in atto.

La spaccatura all’interno di Red Bull sembra però essere stata ricucita visto che per il bene della squadra e della lotta al quarto mondiale di Max Verstappen, le energie sembrano tutte riversate sulla pista.

Ma c’è un tema come il mercato che continua ad appassionare i tifosi, soprattutto quelli della Ferrari che nel 2025 hanno già la certezza di poter vedere Lewis Hamilton alla guida della ‘Rossa’.

Horner gela la Ferrari: “Non si muove”

In occasione del fine settimana di Suzuka il Team Principal della Red Bull Christian Horner ha voluto confortare i tifosi della Scuderia di Milton Keynes togliendo, di fatto, Max Verstappen dal turbinio di voci di mercato che lo hanno riguardato nelle ultime settimane.

Su tutte quelle della Mercedes, con Toto Wolff alla finestra e pronto ad approfittare della ‘guerra’ interna che ha ipotizzato una probabile partenza del pilota olandese, tre volte campione del mondo. Ma il manager britannico ha rilasciato dichiarazioni che hanno, di fatto, gelato non solo Wolff ma anche la Ferrari.

Al centro di tutto la ‘mente’ dietro il capolavoro Red Bull, quell’Adrian Newey su cui la Scuderia di Maranello sogna di mettere le mani il prima possibile. Lo stesso progettista non ha mai nascosto il suo desiderio di provare l’esperienza alla Ferrari: ma Horner ha spento sul nascere ogni possibilità.

“Adrian è pare integrante e importante, a lungo termine, del Team Red Bull“, ha dichiarato Horner dopo le voci insistente che hanno accostato Newey prima alla Ferrari e poi pure all’Aston Martin. “È un elemento importante della squadra e per lui l’interesse di altre scuderie ci sarà sempre”, ha concluso il Team Principal.

A questo punto, però, per la Ferrari mettere le mani su Newey non sarà affatto semplice. E le dichiarazioni di Horner non fanno altro che placare ogni voce di un imminente trasferimento a Maranello.