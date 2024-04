Martin e Marquez, via insieme dalla Ducati per formare un dream team

Jorge Martin e Marc Marquez potrebbero entrambi lasciare la Ducati per trasferirsi altrove. C’è l’ipotesi di creare un super team tutto spagnolo

I due piloti iberici stanno vivendo un ottimo momento in questo avvio di 2024 ma per diversi aspetti il loro futuro potrebbe riservare delle sorprese e dei cambiamenti. C’è una squadra che li tiene d’occhio entrambi in chiave 2025.

Cosa succederà in MotoGP in questo 2024 è difficile da prevedere, viste le tante variabili in gioco e la difficoltà nel fare previsioni. Rispetto allo scorso anno sembrano esserci più attori protagonisti in gioco, con una lotta al titolo allargata a diversi interpreti. Martin e Bagnaia hanno dato vita ad un grande duello nel 2023, conclusosi solo nell’ultimo Gran Premio di Valencia. Per Pecco centrare il tris iridato non sarà di certo semplice, perché oltre all’alfiere della Pramac c’è da tenere d’occhio anche gente come Bastianini, Marc Marquez e Pedro Acosta, oltre alle velocissime Aprilia.

Il mercato piloti della classe regina è in continuo divenire e anche un colpo come quello del #93 nel Team Gresini può essere momentaneo. Non è da escludere infatti che tra qualche mese l’otto volte iridato possa trasferirsi di nuovo, verso il box di una squadra ufficiale. Il suo grande obiettivo resta quello di affiancare Bagnaia nella Ducati Factory, ma i vertici di Borgo Panigale al momento non sembrano essere molto propensi a questo tipo di ipotesi. Esiste un altro box che può liberare posti prestigiosi nel 2025 ed è quello della KTM.

Martin e Marquez compagni di squadra: il duo spagnolo si può comporre in KTM

La casa austriaca ha le idee chiare per il futuro e tutte le intenzioni di primeggiare anche in MotoGP. La sinergia con il marchio Red Bull è sinonimo di successi e per centrare i grandi obiettivi che hanno in mente serve anche un salto di qualità a livello di piloti. Binder e Miller, per motivi diversi, fanno fatica a rimanere in pianta stabile con i migliori, nonostante le potenzialità delle propria moto tutt’altro che modeste.

Pedro Acosta è la grande rivelazione del momento e da rookie sta impensierendo i grandi della top class. Nel box della GasGas si trova molto bene e potrebbe restarci anche per un secondo anno consecutivo, per affinare la propria crescita. La KTM punterebbe invece per il suo Team Factory ad un doppio colpo davvero da urlo: Marquez più Martin, per essere a paletti il riferimento da battere nel 2025. Avere i due spagnoli sotto lo stesso tetto non è cosa impossibile e con gli incastri giusti si potrebbe davvero sognare. I tifosi non vedono l’ora.

Angelo Papi