Pedullà: “La Juventus non affonda su Felipe Anderson”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà in mattinata su X, la Juventus continua ad essere attenta al futuro di Felipe Anderson. I bianconeri sono da mesi sul giocatore e avrebbero tutti gli accordi. Tuttavia, in casa bianconera non c’è fretta e ancora non si arriva alle firme. Giuntoli e i suoi collaboratori non hanno ancora deciso di affondare il colpo per la firma del brasiliano a parametro zero. E potrebbero anche decidere di non arrivare alla formalizzazione dell’accordo.

Intanto, in casa Lazio si lavora per provare ancora a trovare un accordo. Il brasiliano non chiude la porta a nessuna eventualità per il momento. Felipe Anderson valuterà tutte le offerte, sia da parte della Lazio che da parte della Juventus. Per il suo futuro comunque non è da escludere anche un addio all’Italia e un ritorno in Brasile.