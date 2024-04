Pazienza finita: addio Marc Marquez

Clamoroso nel paddock della MotoGp: la pazienza è esaurita, addio Marc Marquez. Ecco tutti i particolari

En plein o, per usare un termine del gergo calcistico, hat trick (tripletta) per Maverick Vinales che dopo la pole e la Sprint Race ha fatto sua anche la gara del Gran Premio delle Americhe, che si è corso sul circuito di Austin in Texas, Stati Uniti, nonostante una disastrosa prima curva lo abbia fatto precipitare al nono posto.

Con lui sul podio il nuovo fenomeno del motociclismo, il 19enne Pedro Acosta, e il portacolori della Ducati, Enea Bastianini, che ha preceduto il leader iridato Jorge Martin e il bicampione in carica Francesco Bagnaia.

Mastica amaro, anzi amarissimo, Marc Marquez che è caduto a 10 giri dalla bandiera a scacchi quando era in testa. Uno ‘scivolone’ che alimenta le voci di divorzio dalla Ducati del team Gresini dove è approdato dopo l’addio, dopo 11 stagioni, alla Honda.

MotoGp, Marc Marquez si mette sul mercato

Un terzo posto, un ottavo e uno ‘zero’ nella casella punti, come detto, in conseguenza della caduta ad Austin non possono certo soddisfare l’otto volte campione del mondo che ha lasciato la casa dell’ala dorata per sbarcare a Borgo Panigale per competere quasi alla pari con ‘Pecco’ Bagnaia e con Jorge Martin per il titolo iridato.

Tuttavia, lo stesso ‘Cabroncito’ ha ammesso di non avere ancora preso le misure alla sua Desmosedici tanto che fa fatica anche sui suoi circuiti preferiti dove con la Honda era tutta un’altra musica. Insomma, Marc Marquez non riesce ancora a sfruttare tutto il potenziale della sua moto ed è consapevole che dovrà continuare a stringere i denti.

Ciononostante, il 31enne spagnolo non è tipo da arrendersi facilmente. Infatti, il suo obiettivo a breve termine è quello di migliorare la conoscenza della sua moto per sfruttarne appieno il potenziale in modo da inserirsi tra i duellanti Bagnaia e Martin nella lotta per il titolo iridato.

Ma l’otto volte iridato ha un altro motivo per puntare a fare il ‘terzo incomodo’ tra il campione del mondo e il vicecampione del mondo in carica: il 31enne catalano è alla ricerca di un nuovo contratto per la prossima stagione e il modo migliore, ça va sans dire, per siglare un vantaggioso, anche dal punto di vista tecnico, accordo è dimostrare, a suon di vittorie, pole e podi, di essere ancora quello straordinario pilota che faceva mangiare la polvere a tutti i suoi avversari, compreso Sua Maestà Valentino Rossi.