Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 33a giornata di Serie A ci sono anche altri quattro calciatori: il centrocampista del Torino Ricci, quello della Salernitana Coulibaly, il mediano del Monza Akpa-Akpro e l’attaccante del Lecce Alqmvist . Un campionato che torna in pista venerdì con due match in programma: Genoa-Lazio delle 18.30 e Cagliari-Juventus delle 20.45, con biancocelesti e bianconeri impegnati la prossima settimana in Coppa Italia. Uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre coppe europee oltre alla lotta salvezza quando mancano 6 giornate al termine della Serie A.