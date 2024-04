Liverpool, i Reds cercano l’impresa a Bergamo

Liverpool Virgil Van Dijk al termine della gara d’andata persa 0-3 contro la Dea Anfield. Reds quindi tutt’altro che rassegnati quelli che si presenteranno al Gewiss Stadium con l’obiettivo di ribaltare la pesante e sorprendente sconfitta dell’andata. Crediamo alla rimonta. Andremo a Bergamo per segnare 4 gol . Questo il messaggio lanciato dal difensore delVirgilal termine della gara d’andata persa 0-3 contro laquindi tutt’altro che rassegnati quelli che si presenteranno alcon l’obiettivo di ribaltare la pesante e sorprendente sconfitta dell’andata.

Liverpool, le parole di Klopp

Jurgen Klopp presenta così la gara: “Siamo qui, cercheremo di vincere la partita domani sera. Tutto qui. Credo che è ciò che bisogna fare, la settimana scorsa hanno strameritato la vittoria, hanno giocato molto bene. Ma cercheremo di iniziare in maniera differente. Che discorso farò alla squadra? Di solito non preparo nulla prima: se vogliamo vincere la partita dobbiamo fare una gran prestazione. Non penso che tutti pensano che sia finita, vedremo domani cosa riusciremo a mettere in campo“.

Il momento dei Reds

Un Liverpool che non sta attraversando un momento semplice. I Reds arrivano infatti dalla sconfitta interna contro il Crystal Palace che li ha fatti precipitare a -2 dal Manchester City a 5 turni dal termine della Premier League. Reds quindi che proveranno a ribaltare il risultato di Anfield anche per trarne carica in vista del campionato. Con un undici che a differenza dell’andata sarà più vicino a quello titolare….