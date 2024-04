Scontro Leclerc-Sainz: annuncio improvviso

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono in continuo confronto all’interno del box della Ferrari: l’ultimo annuncio ha sorpreso tutti i tifosi della Rossa

L’avvio di campionato ha sancito una superiorità di Sainz su Leclerc piuttosto netta. La sua posizione in classifica, alle spalle del compagno di box, è dettata solo dall’assenza forzata di Gedda, a causa dell’operazione di appendicite a cui è stato sottoposto.

L’andamento dei due piloti Ferrari nel corso degli ultimi due anni è stato davvero molto simile. Il 2022 aveva regalato un avvio davvero entusiasmante per Leclerc, che è riuscito a portare casa tre vittorie nella prima parte, mettendo addirittura in discussione la leadership di Verstappen. Poi Sainz è cresciuto, si è sbloccato a Silverstone e ha chiuso non distante in classifica iridata dal collega.

La scorsa stagione l’unico successo non targato Red Bull è stato proprio quello del “Matador” a Singapore, con una gara perfetta dall’inizio alla fine. Alcuni problemi nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi hanno poi relegato Carlos alle spalle di Charles, ma non hanno minato le sue certezza. Il 2024 infatti si è aperto con un Sainz super pimpante e già vincitore di un GP in Australia. A Melbourne, solo due settimane dopo l’operazione di appendicite, ha condotto in modo magistrale la corsa regalando il primo acuto al Cavallino Rampante.

Nonostante questo ruolino la Ferrari aveva già deciso da tempo di puntare su Leclerc, per tutta una serie di motivi che non sono legati solo al discorso tecnico (vedi ad esempio la figura del manager Nicolas Todt e del team principal Vasseur).

Charles Leclerc meglio di Carlos Sainz: la Ferrari ha fatto bene a puntare su di lui

Secondo quanto dichiarato dall’ex pilota Thierry Boutsen, intervistato da ‘PlanetF1.com’, la scelta della Ferrari di puntare su Leclerc è stata fondamentalmente giusta.

“Personalmente se potessi scegliere terrei Charles invece di Carlos“. Poi aggiunge: “Sainz al momento può permettersi di correre senza pressione e sta dando il massimo mentre Leclerc è concentrato su una visione a lungo termine“. Insomma il monegasco ha tutte le carte in regola per il suo ex collega per accentrare su di sé i discorsi futuri e provare a crescere fino ad arrivare al livello di Max Verstappen.

Contendere il titolo al fenomeno olandese non sarà semplice ma con l’aiuto del team e l’arrivo di Hamilton magari potrebbe scattare qualcosa nella testa del classe ’97. Il fattore anagrafico (Leclerc ha 3 anni in meno di Sainz) è un altro fattore da non dimenticare nell’ottica della sua riconferma.