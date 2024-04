“Tumore”, terribile annuncio scuote il mondo dello sport: addio a 25 anni

Una terribile notizia ha scosso il mondo dello sport: a soli 25 anni si fa da parte per combattere un tumore

In questo momento il suo unico pensiero è quello di affrontare la sfida più importante della sua vita che va decisamente oltre il terreno di gioco. La questione è molto seria visto che, a soli 25 anni, deve superare un ostacolo molto importante. Probabilmente il più grande che ha mai affrontato, quello del tumore. Il mondo dello sport è sotto shock per aver appreso la notizia, comunicata sui social network, da parte di Cameron Suafoa.

E’ la seconda linea dei Blues, ovvero la squadra di Auckland che disputa il Super Rugby. Subito impressionato dai vertici alti della Nuova Zelanda XV (anticamera dei miti All Blacks), ma ha dovuto dire addio al suo sogno di continuare a giocare. La speranza, però, è che questo stop sia momentaneo. Nel novembre dello scorso anno gli viene diagnosticato e, di conseguenza, rimosso un cancro. Successivamente si sottopone al ciclo di chemioterapie.

Allo stesso tempo, però, continua ad allenarsi e a giocare. Al mattino si allena, mentre il pomeriggio fa le sedute di chemio. Il tutto per cinque giorni alla settimana. Nel fine settimana scende in campo e viene schierato titolare contro gli Hurricanes. Parte dalla panchina contro i Waratahs. Poi il blazer ufficiale consegnato in spogliatoio per la 20ma presenza con la squadra.

Rugby, a 25 anni Suafoa dice stop: “Devo combattere contro il tumore”

In questo momento, però, il suo corpo non sta dando risposte positive. Segno del fatto che deve necessariamente riposarsi e, di conseguenza, lottare per sconfiggere la malattia. Gli allenamenti che effettua sono molto faticosi. Nel filmato pubblicato in rete ammette che non ha difficoltà al mattino, ma dopo che si fa mezzogiorno la situazione cambia nettamente visto che si sente decisamente spossato.

A dargli forza c’è la fidanzata Britt. Quest’ultima non ha dubbi sul fatto che, dopo aver superato la malattia, il suo ragazzo vuole tornare a fare quello che di più ama al mondo. “Fa sembrare facile tutta questa m***a“, fa sapere la compagna. Il mondo del rugby è con lui e, per quanto può bastare, gli sta trasmettendo tutta la forza possibile.

Life’s bigger than rugby In November 2023, Cameron Suafoa received some life changing news. Hear his story. pic.twitter.com/teek9LvUPL — The Blues (@BluesRugbyTeam) April 14, 2024

In Nuova Zelanda uno dei motti principali è “Kia kaha”, ovvero “Sii forte” in lingua Maori. Forte. Adesso il suo unico pensiero è quello di effettuare il placcaggio più importante di sempre: quello di ritornare a vivere e, perché no, anche quello di giocare.