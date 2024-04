È morto poco fa un grande volto del calcio italiano, fan distrutti

Nei giorni scorsi si è spento un altro volto del calcio italiano: la notizia lascia distrutti tutti i suoi fan, lutto terribile

Grave lutto per il calcio italiano che nelle scorse ore ha perso un’altra delle sue bandiere che hanno fatto sognare ad occhi aperti i tifosi, distrutti nel venire a conoscenza del suo decesso.

A 75 anni, il calcio italiano deve dire addio a Mario Vivani, ex giocatore e storica bandiera dell’Ascoli, che si è spento nella notte di mercoledì presso l’ospedale di Urbino dove era ricoverato. Vivani stava lottando contro un male incurabile e, purtroppo, non ce l’ha fatta a vincere quella che era la partita più importante della sua vita, straziando il cuore dei tifosi.

Sebbene a molti il suo nome non possa dire molto, per i tifosi dell’Ascoli Vivani è una vera e proprio leggenda ed è divenuto noto per essere stato il primo marchigiano a giocare in Serie A con i bianconeri, oltre che per essere uno dei protagonisti della storia del club. L’ex giocatore, infatti, fu uno dei leader di quell’Ascoli autore di una grande cavalcata dalla Serie C alla Serie A e per questo la sua morte è un colpo al cuore durissimo per tutti i tifosi ascolani.

Ascoli in lutto: addio alla leggenda Mario Vivani

Per l’Ascoli e tutto il calcio italiano la morte di Mario Vivani è un lutto davvero pesante. L’ex giocatore, spentosi a 75 anni dopo aver lottato contro una malattia, ha rappresentato la storia del club bianconero, essendo stato uno dei protagonisti fino alla promozione in Serie A dei marchigiani sotto la guida di un altro mito del calcio italiano, Carlo Mazzone.

Vivani, noto a tutti con il soprannome di “Bruschetta”, è stato un regista di centrocampo unico nel suo genere ed uno dei giocatori più forti a vestire la maglia dell’Ascoli. Non a caso, ancora oggi l’ex giocatore detiene il record per essere il calciatore ad aver indossato più volte la maglia bianconera e ciò lo ha reso davvero una leggenda per il club marchigiano ed i suoi tifosi.

Anche lo stesso Ascoli, con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Vivani per questo terribile lutto che ha sconvolto il mondo calcistico marchigiano e non solo. Il club bianconero è sceso in campo contro il Modenacon il lutto al braccio per ricordare l’ex calciatore scomparso.