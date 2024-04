Vuoto incolmabile nello sport italiano, addio a soli 29 anni

La giocatrice costretta a ritirarsi a soli 29 anni scioccando tutti i suoi tifosi: vuoto nello sport italiano

Brutta notizia per lo sport italiano che deve dire addio ad una delle sue protagoniste che ha deciso di ritirarsi a soli 29 anni annunciandolo via social e spiazzando tutti i suoi tifosi.

Un fulmine a ciel sereno nel mondo del volley femminile italiano dove la giocatrice Gaia Moretto ha annunciato il ritiro ancor prima di compiere 30 anni. La pallavolista friulana ha fatto sapere della propria decisione attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, lasciando senza parole i suoi tifosi.

Nell’ultima stagione trascorsa a Trento, la Moretto si era messa in luce con prestazioni più che positive, confermando quanto di buono fatto vedere a San Marignano lo scorso anno e per questo motivo l’annuncio del suo ritiro è ancor più scioccante. Su Instagram, la pallavolista non ha spiegato i motivi che l’hanno portata a questa scelta, ringraziando solo tutte le persone che ha incontrato sul suo percorso e affermando di essere pronta ad accogliere “a braccia aperte” le prossime sfide che la vita ha in serbo per lei.

Volley, Moretto stupisce tutti: la giocatrice ha annunciato il ritiro

Con il suo post pubblicato su Instagram dove ha annunciato il ritiro dal volley, Gaia Moretto ha lasciato tutti senza fiato. La giocatrice friulana veniva da due stagioni di altissimo livello a San Marignano e Trento e ci si aspettava potesse continuare a fare bene nei mesi a venire ed invece è arrivata questa decisione in maniera del tutto sorprendente.

La Moretto non ha voluto rivelare i motivi che l’hanno portata al ritiro, ma dalle sue parole si intravede la volontà di intraprendere un nuovo percorso lontano dal mondo dello sport. La pallavolista è anche laureata in Scienze Motorie e in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate e vedremo dunque se ora vorrà fare carriera in un altro modo.

L’annuncio del ritiro della Moretto ha spiazzato i fan e lascia un vuoto nel mondo del volley femminile italiano. Tante le maglie vestite dalla pallavolista friulana nel corso della sua carriera, alcune anche di spicco come quelle di Filottrano e Bergamo, ma soprattutto Conegliano e Monza, le ultime due squadre che si sono giocate la finale scudetto.

Passata a giocare per il Trento, nonostante ci sia stata la retrocessione in A2 da parte della sua squadra, Moretto si è messa in luce con grandi prestazioni, conquistando 51 punti, 4 ace e 14 muri, chiudendo la propria carriera in maniera degna a livello personale.