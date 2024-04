Juve, Allegri: “Momento più importante della stagione, non guardiamo al resto…”

Vigilia di Lazio-Juventus, per Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero ha presentato il match di domani di Coppa Italia, valevole per la semifinale di ritorno. Si ripartirà dal 2-0 dello Stadium.

«Troveremo una Lazio che sarà aggressiva perché devono recuperare 2 gol, stanno cambiando rispetto a quello che erano con Sarri: una gara da dentro e fuori, siamo chiamati a fare una grande prestazione».

«Chiesa ha sempre preso parte alle azioni più importanti in queste settimane: oggi valuterò in allenamento, domani saranno fondamentali i cambi e servirà il contributo di tutti».

«Quando si gioca, lo si fa per ottenere il massimo: se fai risultati, sei bravo. Altrimenti non lo sei. Non dobbiamo pensare al futuro, ma solo a quello per cui abbiamo lavorato da 8 mesi a questa parte. È il momento più importante della stagione».

«La sfida di Cagliari la mettiamo da parte, domani è partita da dentro o fuori: è completamente diverso. Domani saremo motivati, sappiamo di dover fare una grande sforzo per ottenere la finale. Sarà un match lunghissimo, dobbiamo vincere contrasti e giocare bene tecnicamente».

«Vivo con entusiasmo le sfide di quest’ultimo mese, abbiamo il desiderio di arrivare in finale. Dobbiamo fare il massimo e solo così possiamo prenderci un traguardo importante. Quando sei alla Juventus devi giocare per vincere: la finale di Coppa Italia ci porterebbe anche in Supercoppa».

«Yildiz sta facendo un percorso, ha qualità straordinarie. Faccio un esempio: Bremer quest’anno è diverso da quello della passata stagione, qui alla Juve la maglia pesa di più. Dopo un anno e mezzo siamo tornati a disputare gare cruciali: con questi match si impara e si cresce, si capisce quale pressione sia giocare in bianconero».

«Faccio un lavoro che mi piace, la società poi valuta quello che un allenatore riesce a dare. In questo momento però dobbiamo centrare gli obiettivi, abbiamo lavorato tanto e siamo qui per questo: non guardiamo al resto».