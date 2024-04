Milan-Inter, le probabili formazioni: Leao falso nueve, Musah titolare

La 33ª giornata del campionato di Serie A si chiuderà con il botto: derby della Madonnina alle ore 20.45 allo stadio San Siro con le probabili formazioni di Milan-Inter. Umori differenti per entrambe le compagini: rossoneri a caccia di riscatto dopo la cocente eliminazione dall’Europa League e desiderosi di interrompere un trend negativo di cinque sconfitte di fila nella stracittadina, oltre ad impedire ai cugini di chiudere il discorso Scudetto in casa proprio.

Nerazzurri con il proprio match-ball per vincere il titolo di campioni d’Italia e conquistare la seconda stella. 14 punti di vantaggio sul Diavolo quando mancano 6 giornate al termine. Giornata incandescente e piena di colpi di scena: Pioli rivoluziona l’attacco e la trequarti, fuori Giroud mentre Chukwueze partirà ancora dalla panchina. Inzaghi con la miglior formazione possibile con Darmian preferito a Dumfries, tornano gli squalificati Pavard e Lautaro Martinez.

Probabili formazioni Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Sportiello, Nava, Florenzi, Terracciano, Adli, Pobega, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Designazioni arbitrali Milan-Inter

ARBITRO: Colombo di Como. ASSISTENTI: Meli-Alassio. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Marini. ASS. VAR: Mariani.

Milan-Inter: diretta tv e streaming

Milan-Inter, posticipo della 33ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su DAZN e Sky Zona Dazn (214).